Primavera a Merano tra cultura, benessere e sapori

Eventi benessere - Ogni mercoledì, in marzo e aprile, sarà possibile fare un’esperienza unica: un’escursione notturna in uno dei luoghi più affascinanti della regione, la Cascata di Parcines. Partendo alle 20,30, equipaggiati con lampade frontali e torce elettriche si andrà alla scoperta dei suoni della notte, del rumore fragoroso dell’acqua che si schianta dopo un salto di 97 metri, ma anche di delicate melodie e mistiche atmosfere. Il tutto accompagnato da gustosi assaggi e stuzzichini. In Val Passiria il risveglio della primavera è celebrato con escursioni guidate e con Alpin Gourmet, la manifestazione che propone concerti e serate. Il tema di Tesana Natur Balance Südtirol è il benessere. A Tesimo-Prissiano saranno proposte esperienze a tema per ricaricarsi grazie all’energia della primavera, come una colazione a pic nic sul sentiero naturistico Vorbichl, cosmesi naturale e altre. Per i più sportivi si segnalano le Settimane ciclistiche a Nalles e la 13a edizione della Ötzi Maratona Alpina, che si terrà il 16 aprile: una competizione estrema di 42,2 km.



Eventi sull’alimentazione sana - Dal 27 aprile al 15 maggio a Lana e nei suoi dintorni si svolgeranno le Settimane delle erbe selvatiche: cinque ristoranti in questo periodo proporranno un menù utilizzando queste erbe sane e genuine, coltivate da contadini meranesi. Lo scopo della manifestazione è soprattutto quello di diffondere informazioni sulla natura e sull’utilizzo delle erbe selvatiche, di cui spesso si sono dimenticati o non si conoscono i benefici. Tre eventi in uno, “Ultner Genuss”, per scoprire le tradizionali prelibatezze della Val d’Ultimo: una Cena in funivia il 23 giugno, degustando uno straordinario menù di più portate viaggiando in funivia verso i 2000 metri della Schwemmalm; Menù di montagna l’8 luglio: il centro del paese di S. Pancrazio si trasforma in un ristorante a cielo aperto dove i cuochi del luogo reinterpretano alcuni piatti tradizionali; Brunch di montagna il 7 agosto con degustazione di prelibatezze locali in mezzo a prati di montagna in fiore e circondati da uno spettacolare panorama alpino.



Tarassaco mon amour - Altro alimento assolutamente sano è il dente di leone, altrimenti noto come tarassaco, con il quale sono creati piatti in alcuni ristoranti dell’Alta Val di Non nelle Settimane del dente di leone. La manifestazione si aprirà il 18 aprile con una cena gourmet dentro il bunker di Passo Palade. Cuochi, tavernieri e chef dall’11 aprile al 7 maggio si sfideranno Tra pentole e fornelli a Tirolo e si ispireranno al tema “Dove nord e sud si fondono”, interpretando la meravigliosa simbiosi tra Alpi e Mediterraneo che il meranese e Tirolo rappresentano. Corsi di cucina, degustazioni, dimostrazioni dal vivo ed esperienze culinarie si susseguiranno in atmosfere magiche. GranoArt ad Avelengo è una manifestazione che dal 20 maggio al 5 giugno renderà omaggio alle arti legate alla coltivazione dei cereali e proporrà assaggi di cultura e gastronomia originali.



Eventi culturali - Anche quest’anno sarà riproposta la serie di eventi e manifestazioni riuniti sotto il nome di Primavera Meranese: dal 24 marzo al 5 giugno la città e i suoi dintorni si animerà con varie iniziative nel segno del dialogo tra arte e natura. Come ogni anno, il Lunedì di Pasqua, il 28 marzo per il 2016, presso l’Ippodromo di Merano, si svolgeranno le Corse Rusticane, dei cavalli avelignesi, la razza tipica altoatesina. In programma iniziative folcloristiche, spazi gastronomici e figuranti in costume.



Per maggiori informazioni: www.meranodintorni.com



Informazioni metereologiche in tempo reale: www.meteo.it