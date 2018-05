Pontedilegno-Tonale: una marea di eventi estivi

Per tutta l’estate, anche grazie all’Adamello Card, il comprensorio offre un programma ricco di attività in compagnia di personale qualificato e di vari professionisti. Tra le proposte: gite con Guide alpine, escursioni micologiche, botaniche, naturalistiche, attività sportive a contatto con la natura e attività culturali.



L’estate su due ruote - Se in inverno i pendii delle montagne sono apprezzate piste da sci, in estate il comprensorio Pontedilegno-Tonale cambia pelle e diventa il luogo ideale per chi ama la bicicletta. La rete di Bike Hotel certificati, dove i biker possono trovare servizi ad altissimo livello, rende agevole la vacanza itinerante su due ruote. Per chi ama il Downhill e l’Enduro nel Bike Park del Passo Tonale e all’interno dei boschi di Ponte di Legno e Temù si trovano piste e percorsi tecnici, da affrontare con una buona dose di adrenalina. Il Bike pass dà accesso agli impianti di risalita per le bike. Da ricordare che dal 29 giugno al 1 luglio ci saranno i Bike Days, tre giorni dedicati alla bike in tutte le sue forme.



Il miniclub della mucca - Tutti i bambini dai 4 ai 12 anni trascorreranno delle allegre giornate in compagnia degli animatori che qui, al passo Tonale, promettono una full immersion nella natura. E’ gratuito per i possessori di Adamello Card, mentre a pagamento è possibile fermarsi anche per la pausa pranzo ed è inoltre possibile usufruire del servizio di babysitteraggio per concedersi un’intera giornata di sport adrenalinici, lasciando i bambini a giocare tranquilli con i nostri animatori. Dal 9 luglio al 27 agosto, il divertimento per i piccoli prosegue anche la sera con baby dance, karaoke e serate a tema.



La magia dell’alpeggio - Dal 28 luglio al 4 agosto e dal 25 agosto al 1 settembre, due settimane dedicate alle famiglie, in cui rivivere l’incanto della vita contadina e delle tradizioni di montagna. Ogni giorno organizziamo divertenti attività a stretto contatto con la natura per imparare ad orientarsi nel bosco, ad arrampicare, per incontrare gli animali d’alpeggio nel loro ambiente naturale, provare a mungere una mucca e scoprire come si fa a trasformare il latte nell’ottimo formaggio di malga che naturalmente sarà il protagonista di una gustosa merenda.



Il trekking - Nel comprensorio Pontedilegno-Tonale il trekking soddisfa tutti: dai più allenati in cerca di sfide in alta quota alle famiglie in cerca di facili passeggiate nella natura dolce dei pascoli alpini. In quota, con la cabinovia, si può arrivare al rifugio di design in vetro e acciaio “Panorama 3000 Glacier”: situato all’arrivo della cabinovia Presena, a 3.000 metri di altitudine, offre una vista mozzafiato sulle vette dell’Adamello, Lobbie, Presanella e Pian di Neve, il più vasto ghiacciaio delle Alpi italiane. La cabinovia porta sul ghiacciaio in soli 12 minuti partendo dal Passo Tonale e in 27 minuti da Ponte di Legno e rappresenta un punto di forza per gli alpinisti che sono diretti sul monte Adamello passando per il Mandrone e le Lobbie.



Una montagna di cultura - Non mancano gli eventi culturali, tra i quali segnaliamo “Una Montagna di cultura…la cultura in montagna” quest’anno la manifestazione è dedicata a Papa Paolo VI che fu particolarmente legato a Ponte di Legno e di cui ricorre il 40° anniversario della morte, oltre ad essere l’anno nel quale verrà proclamato Santo. Fa parte della rassegna anche il festival “In montagna con Bach” che prevede la partecipazione dell’organista Marialuisa Veneziano, del pianista francese Francois-Joel Thioller, di Guido Rimonda con il suo celebre Stradivari noir ed il tradizionale concerto di Ferragosto del pianista iraniano Ramin Bahrami.



Per il programma completo e altre informazioni: www.pontedilegnotonale.com