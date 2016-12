Fondata dai romani ( si chiamava Pistorium) su un precedente insediamento etrusco, Pistoia sotto i longobardi fu elevata a rango di città. Crocevia dei commerci tra Nord e sud Italia la città conobbe il suo apice di splendore nel XII secolo, mentre nel 1306 fu conquistata da Firenze perdendo la sua autonomia. Pistoia ritornò importante sotto il Granduchi di Toscana, che ne valorizzarono le peculiarità fino a farla diventare un importante centro culturale.



Monumenti preziosi - Pistoia è una città ricchissima di monumenti e opere d’arte che ne testimoniano l’importanza: la cattedrale di San Zeno custodisce al suo interno l’altare argenteo di San Jacopo: l’interno a tre navate è originale del Trecento mentre sotto il presbiterio sono visibili i resti di una villa romana. Magnifica è la torre del campanile in stile romanico: è senz’altro uno dei più bei campanili d’Italia. Da ammirare il magnifico Battistero di San Giovanni in Corte risalente al XIV secolo in stile gotico, con un esterno di pietra bianca e verde; il Palazzo del Comune è duecentesco e sulla facciata porta il simbolo dei Medici: all’interno magnifici affreschi cinquecenteschi. La città è dotata di un bel museo d’arte antica e un museo di arte contemporanea.



”Altra Toscana” - Una città ingiustamente meno famosa di altre in Toscana, ma assolutamente meritevole della designazione a Capitale della cultura 2017 e del riconoscimento conferitole da Lonely Planet: Pistoia ne ha approfittato per mettere in mostra quella che è forse la sua più affascinante peculiarità ovvero un artigianato assolutamente unico per qualità e originalità. Nascono qui i migliori piatti musicali ( corredo per le batterie) al mondo e le apprezzatissime trafile in bronzo per paste artigianali. Pistoia si autodefinisce l’Altra Toscana preziosa e appartata ma con un mood vivacissimo grande creatività, eccellenze artigianali tanto che se ne parla come Signora dell’artigianato.



Arts and crafts - Per questo, giocando d’anticipo Pistoia ha organizzato dal 25 al 27 novembre il Salone dell’Artigianato, ARTS&CRAFTS, che si terrà dal 25 al 27 novembre. Location dall’atmosfera unica per un viaggio tra i capolavori dell’artigianato artistico toscano e non solo: arte tessile, arredo, design, fashion e accessori moda, vivaismo d’interni, tavola e molto altro.



Due i percorsi principali - Il primo si chiama “Lo stile del vivere” ed è un vero e proprio viaggio nelle produzioni dell’artigianato artistico pistoiese, toscano e non solo, di alto livello qualitativo. Dall’arredo all’accessorio moda, dalla biancheria per la casa ai bijoux, in mostra il meglio della creatività degli artigiani del territorio, con prodotti originali per tecniche di lavorazione, forma e materiali. L’altro percorso si intitola “La creatività a tavola”: un intero padiglione dedicato al mondo della tavola: dai prodotti agroalimentari agli utensili e attrezzature per la cucina agli oggetti per la preparazione di una tavola “a regola d’arte”. Un tuffo nella cultura enogastronomica con un occhio attento allo stile, al buon gusto e alla creatività.



Tra bellezza e innovazione - Tra gli oltre 100 espositori di ARTS&CRAFTS nel padiglione 1 spicca un’area mostra collaterale con i “fondamentali” diremmo, della creatività artigianale: la Galleria dell’Artigianato Artistico della Toscana. Qui l’atmosfera che si respira è quella dell’arte e della bellezza tra innovazione e tradizione. Si tratta della summa delle arti decorative attuali, le “firme”, potremmo dire, di una Toscana rigorosamente hand made, quelle stesse che dal Rinascimento a oggi hanno fatto di questa terra una meta per estimatori e collezionisti di stile.



Per maggiori informazioni: www.artsandcraftstoscana.it



