Notti di charme: le strutture che ti emozionano

Ecco sei interessanti destinazioni che Venere.com, azienda leader nel settore delle prenotazioni online, propone a tutti gli una selezione delle più affascinanti strutture-simbolo del “Belpaese”, per una vacanza alla scoperta del territorio. Le strutture che Venere.comTM ha selezionato prevedono anche soggiorni in castelli, ville palladiane e cascine.



Dormire nel monastero - Dormire in un monastero: la imponente struttura di Conca dei Marini è stata trasformata in un raffinato boutique hotel, il Monastero Santa Rosa Hotel&SPA, con uno dei paesaggi più fantastici della Costiera amalfitana. Niente più anguste celle, ma una piscina mozzafiato a sfioro, eleganti camere arredate con gusto e un ristorante sospeso tra il mare e il cielo. Per i più esigenti è disponibile anche una SPA che sorge all’interno della rupe dove i clienti potranno godere del benessere termale e di sedute di rilassanti massaggi.



Matera, dormire nelle grotte - Matera nel 2019 sarà Capitale Europea della Cultura, ma i motivi per visitarla sono davvero tanti, uno fra tutti le caratteristiche abitazioni costruite nella pietra. Sul sito di Venere.com è infatti possibile prenotare alcune delle strutture più caratteristiche del posto, come l’Hotel Sextantio Grotte della Civita, una struttura a 4 stelle nel quartiere “Sassi” (Patrimonio dell’Umanità dal 1993) dotata di romantiche stanze-grotta scavate nella roccia elegantemente arredate e riscaldate da caminetti e luci soffuse.



Dormire in masseria - Stradine labirintiche, piccole case che si arrampicano sui colli scoscesi e intime calette sabbiose: stiamo parlando di Ostuni, perla della Puglia. Per via del caratteristico colore delle abitazioni un tempo ricoperte di calce, la città è detta la “dama bianca”, nonostante ad oggi non siano più molte le strutture che possono vantare questo tratto distintivo. La Masseria Salinola, è una fattoria trasformata in un elegante e accogliente albergo. La struttura, eretta in lontani tempi di escursioni piratesche, vanta stanze raffinate, una grande terrazza panoramica e deliziosi prodotti tipici a kilometro zero.



Pantelleria, dormire nel dammuso - Quanti sanno cos’è un “dammuso”? Probabilmente pochi e probabilmente solo i siciliani doc: il termine dammuso, infatti, indica un’abitazione scavata nella pietra lavica originaria dell’isola di Pantelleria, dove oggi, grazie a Venere.com si può comodamente soggiornare. Queste strutture, che sono state uno dei primi insediamenti umani nel posto, sono oggi dimore ricche di charme con volte a cupola, corridoi sinuosi e affascinanti camere.



E dormire in un trullo? - Tra le più belle strutture regionali, è impossibile non citare i celebri trulli di Alberobello, anch’esso inserito dall’Unesco nella World Heritage List. Tetti a cono, pareti bianche e lusso sobrio: sono queste le caratteristiche che meglio descrivono i trulli dell’Alcove Luxury Resort, che da dimore dei contadini pugliesi sono stati trasformati in romantiche camere d’hotel che rappresentano il perfetto equilibrio tra storia e modernità. Tutte le strutture sono indipendenti e conservano il nome di un antico mestiere: la tessitrice, la levatrice, il cavaliere, il cantastorie, il sognatore, il poeta, il fattore, il guardiano e le cortigiane.



Dormire in una fattoria – E’ possibile dormire sonni tranquilli in un’eco-fattoria da cartolina nascosta tra le colline del Chianti dove si utilizzano solo energie rinnovabili. La Fattoria di Corsignano è oggi un caratteristico agriturismo a Castelnuovo Berardenga in cui vengono organizzati corsi di cucina toscana, degustazioni di vini e oli, visite guidate e gite per raccogliere le tipiche olive. La tenuta di 22 ettari immersa nelle vigne della Toscana è dotata anche di una meravigliosa piscina con terrazza da cui godersi il panorama sorseggiando un bicchiere di corposo vino rosso in compagnia delle persone che amate. E Siena a solo 8 km di distanza.