Montecampione: lo splendido scenario dei boschi d'autunno

A Montecampione, la bella località sciistica all'inizio della Valcamonica, i boschi si trasformano in un tripudio di colori e di scenari spettacolari. Aspettando la prima neve e l'avvio della stagione sciistica, prevista per il ponte dell'Immacolata, una semplice passeggiata nel bosco in una giornata soleggiata si trasforma in esperienza naturalistica, secondo i dettami del foliage. Il verde scuro dei larici fa contrasto con il manto giallo delle betulle e quello dorato dei faggi. E se si porta in tasca una macchina fotografica, il divertimento è ancora più grande.