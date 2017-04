Milano: otto alberghi per gli amanti del design

Ecco quindi alcuni consigli tratti da una ricerca di HotelCombined per chi ama dormire circondato da design raffinato.



Relais & Châteaux - Châteaux Monfort - Un design quasi onirico che attinge al mondo delle fiabe e dell’opera, Chateaux Monfort è un luogo incantevole dove sogno e realtà si incontrano grazie allo stile retrò-chic che regna all’interno. Le camere si ispirano a fiabe antiche (da Cenerentola all’Uccello di Fuoco), oppure raccontano l’opera classica (come La Traviata, la Turandot e Madama Butterfly).



Mandarin Oriental Milan - Nel cuore del fashion district milanese, questo hotel 5 stelle inaugurato quasi 2 anni fa rappresenta il giusto mix tra stile orientale e design contemporaneo. Gli amanti del design, infatti, non perderanno l’occasione di alloggiare in una delle particolari suite dedicate a due celebri artisti lombardi: la Milano Suite, omaggio a Piero Fornasetti, arredata con articoli originali; e la Premier Suite, tributo al razionalismo milanese e all’architetto Gio Ponti.



Boscolo Milano - Progettato dall’architetto Italo Rota, che ha letteralmente rimodernizzato un edificio anni Venti, il Boscolo è sicuramente l’hotel dal design più ricercato di tutta Milano, grazie ai colori accesi dell’ingresso e le sculture Arlecchino che spezzano il rigore dei palazzi circostanti. Le camere sono tutte diverse le une dalle altre con elementi d’arredo provenienti dai grandi nomi del design italiano e internazionale.



The Yard - Amanti delle atmosfere vintage? Il The Yard è il luogo perfetto. Questo boutique hotel situato nel cuore dei Navigli affascina con il suo allure in stile londinese arricchito da dettagli d’epoca come bauli e cappelliere, trofei sportivi, antichi oggetti di uso quotidiano riconvertiti con garbo a complementi d'arredo. Le 28 suite dell’hotel sono caratterizzate ciascuna da un tema sportivo differente.



Enterprise Hotel - Efficienza, innovazione e arredi minimal. Sebbene non si trovi in una posizione centralissima, l’Enterprise Hotel rappresenta lo spirito creativo e innovativo di Milano, simbolo del miglior connubio tra design moderno e tradizione. L'hotel mantiene il carattere e il fascino del passato, essendo il frutto di un sapiente e ricercato recupero industriale, unito ad elementi dal design contemporaneo con echi orientaleggianti.



Room Mate Giulia - Porta la firma dell'archistar Patricia Urquiola è quindi caratterizzato da design puro e innovazione. Room Mate Giulia, inaugurato poco più di 1 anno fa, combina storia (l’edificio che lo ospita risale al XIX secolo) e contemporaneità (degli arredi). Ambienti in cui si mescolano influenze minimal e tradizione meneghina, pareti dai toni "polverosi" e dettagli pop, motivi geometrici e inaspettate contaminazioni.



Hotel Viu Milan - Aperto da poco più di una settimana, l’Hotel Viu si sta facendo largo nel panorama dei design hotel milanesi. A due passi dal quartiere Isola, nuovo distretto del Fuorisalone, l'hotel si presenta come un edificio elegante e metropolitano caratterizzato da una facciata di vetro incorniciata da una ricca vegetazione, destinata a diventare un vero e proprio giardino verticale. All’interno, arredi custom made caratterizzati da una palette di colori delicati e completata da un’accurata selezione di opere d’arte.



Nyx Hotel - Un’altra new entry a Milano, vicino alla Stazione Centrale, crocevia di pendolari e viaggiatori. Il Nyx Hotel, il cui nome si ispira alla dea greca della notte, vanta già un primato: si tratta, infatti, del primo albergo-museo che ospita al suo interno opere di street art realizzate da 13 artisti, o writer, italiani di fama internazionale. Gli interni, studiati nei minimi dettagli, creano un’atmosfera stimolante in cui si fondono arte, musica e design.