Marche: venerdì è "La notte dei desideri"

Civitanova Marche:

Cena a piedi nudi sulla sabbia: dalle 18.00 alle 24.00 in spiaggia. Evento luminoso con fuochi d'artificio e lancio delle lanterne; Menù del Desiderio presso tutti I ristoranti aderenti, eventi per i bambini e mercatini. Il dress code: rigorosamente bianco!



Fano:

La notte dei desideri: dalle 18.00 alle 24.00 a Torrette di Fano, evento luminoso con fuochi d'artificio e lancio delle lanterne. Menù del Desiderio presso tutti I ristoranti aderenti, eventi per i bambini e mercatini.



Fermo:

Una notte dei desideri a Fermo: Borgo di Torre di Palme dalle ore 18.00 in poi e nel Centro storico di Fermo dalle ore 21,30 in poi. Menù del Desiderio e Spettacolo "Eroi e Sacerdotesse: i Piceni dell'Ager Palmensis", apertura della 37° Edizione della Cavalcata dell’Assunta



Gabicce Mare:

Rosa a Gabicce, Desideri in Volo: alle 22.30 presso la spiaggia di Gabicce mare evento luminoso: verranno liberati i desideri in volo con un lancio di palloncini biodegradabili con luci led



Grottammare:

La signora della notte: alle 21.30 presso la Terrazza dell’Ospitale Casa delle Associazioni – Vecchio Incasato evento luminoso con fuochi d'artificio e lancio delle lanterne, serata di osservazione telescopica dei corpi celesti “La signora della notte”



Mondolfo:

Spettacolo di beneficenza a cura dell’Associazione Omphalos Autismo & Famiglie alle 21.00 a Marotta in Piazza dell'Unificazione.



Numana:

Notte dei desideri con le Winx: dalle 18.00 alle 24.00 a Marcelli di Numana evento luminoso con fuochi d'artificio e lancio delle lanterne, laboratori per bambini sul tema Winx, spettacolo di danza con le sei fatine e poi fuochi d'artificio, mercatini e menu del desiderio Winx.



Pedaso:

Moondance: dalle 21.00 in poi presso la Spiaggia di Pedaso party in spiaggia con musica dal vivo e dopo le 23.00 DJ set, Menù del Desiderio presso i ristoranti aderenti.



Pesaro:

La notte dei desideri, Anno 3: in Piazza della Libertà dalle 19.30 animazione sul palco di piazzale della libertà dedicata alle famiglie e ai bambini. "Il battesimo della sella" con cavalli e pony a disposizione di bambini e adulti per il battesimo della sella e "Un volo all'altezza dei sogni" con una mongolfiera vincolata che si alzerà portando bambini, accompagnati da genitori, che potranno ammirare dall'alto il mare ed il bellissimo Piazzale della Libertà. Allestimento con candele del piazzale della Libertà e zone limitrofe.



Porto Recanati:

La notte danza (Dance Night): dalle 21.00 alle 24.00 presso il Kursaal Lido e Lungomare Lepanto un vero concentrato di ottima danza di tutti gli stili, dal moderno, jazz, al classico, dall'hip hop al contemporaneo, danza acrobatica, cheerleading, zumba, saltarello marchigiano. Lancio delle lanterne.



Porto San Giorgio:

Panna Fredda: Spettacolo comico alle 21.00 in piazza Matteotti.



Porto Sant'Elpidio:

La notte dei desideri: sul lungomare dalle 21.00 alle 24.00 Arena Beach Soccer, alle 23.00 l'vento luminoso con il lancio delle lanterne ed eventi per I bambini.



San Benedetto del Tronto:

Festa della Madonna della Marina nell' Area portuale e centro cittadino, dalle 16.00 alle 22.00 Tesori in Centro, dalle 19.00 a mezzanotte il "Neon Festival Preview" al Paese Alto, torre dei Gualtieri, alle 21.00 il "Recital del mare" presso la Banchina Malfizia, alle 21.30 Incontri con l'autore alla Palazzina Azzurra Enrico Vanzina presenta “La sera a Roma”.



Senigallia:

Un bacio da Senigallia: la mostra di Robert Doisneau è fil rouge che collega tutte le attività della giornata. Ristoranti selezionati prepareranno Il “menu Doisneau”, mentre i bambini saranno coinvolti in attività didattiche a Palazzo del Duca. Recital in spiaggia dedicato a Prevert e all'amore; lancio di un palloncino con l’immagine stilizzata di un bacio, a cui affidare tutti i desideri d’amore.



Sirolo:

Notte blu dei desideri: spettacolo musicale in Piazza Vittorio Veneto dalle 21.30 fino a mezzanotte.