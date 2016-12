Marche da sogno: il panorama è protagonista

Il complesso ipogeo più fruibile del mondo - Le Grotte di Frasassi, tra i percorsi sotterranei più grandiosi e magici del mondo, offrono lo spettacolo di splendide stalattiti e gigantesche stalagmiti mescolate a colate di cristalli, in un susseguirsi di forme armoniche. Terzo complesso ipogeo al mondo per vastità ma primo in termini di fruibilità, le Grotte prevedono 1,5 km di percorso turistico aperto a tutti e percorsi speleo-avventura per i più esperti.



Il cuore verde delle Marche - Il Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, con i suoi 10.026 ettari, è il cuore verde delle Marche; un'oasi di natura che offre la possibilità di effettuare escursioni nei moltissimi sentieri, ammirando le ricchezze floro-faunistiche tipiche dell'ambiente pre-appenninico. Tra le proposte più originali, le escursioni notturne alla luce della luna piena con la messa in pratica della tecnica del wolf-howling (ululato indotto) per ascoltare l'ululato dei lupi. Gli itinerari consentono di scoprire autentici gioielli, come il Tempio del Valadier, voluto da Papa Leone XII e realizzato tra le rocce in armoniose forme neoclassiche dall'architetto italiano Giuseppe Valadier.



Il festival del paesaggio - Dal 16 maggio al 7 giugno gli spettacoli di natura dei Colli Esini Frasassi diventeranno un Festival, con eventi in diverse località del territorio. Un ricco programma artistico-culturale che elabora e presenta in chiave contemporanea le tradizioni del luogo e che sarà articolato in tre sezioni: Natura Teatrale, Pop Up! Paradiso ed Ecomuseo del Paesaggio. In programma spettacoli teatrali all'aperto, istallazioni di arte urbana e land art, workshop, degustazioni ed happening, spettacoli urbani e passeggiate artistiche nel paesaggio.



Perle di storia e cultura - Dello straordinario patrimonio di cultura, storia ed enogastronomia dei Colli Esini Frasassi sono custodi le tante località, tutte da visitare: la città d'arte di Fabriano, Arcevia con i suoi “Castelli in aria”, le città del Verdicchio Matelica e Cupramontana, Genga custode delle Grotte, Sassoferrato con le tracce dell'antica Sentinum e i deliziosi borghi dal fascino intatto: Apiro, Castelplanio, Cerreto d'Esi, Cingoli, Mergo, Montecarotto, Rosora, Serra de' Conti, Serra San Quirico e Staffolo.



