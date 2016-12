Marche: bimbi in vacanza nel Paese dei balocchi

Accoglienza di grande livello, buona cucina, divertimento per tutte le età, riposo e relax per i genitori, sport e natura per tutti. La regione delle Marche offre la possibilità di soddisfare tutte le esigenze delle famiglie con bambini in parchi divertimento per tutti i gusti Da ricordare che le Marche hanno una tradizione antica nella costruzione di giochi per bambini e ospitano tutt’ora fabbriche di alto livello nel settore, tanto che a Fano (PU), in agosto si terrà la manifestazione “Il paese dei balocchi” giunta alla sua XII edizione.

Molte sono le spiagge lungo il litorale delle Marche che offrono il servizio di baby sitting e uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e attrezzature per lo sport: da Pesaro fino a San Benedetto del Tronto, passando per Senigallia e Civitanova Marche, gli stabilimenti balneari sono pensati per rispettare la tranquillità e allo stesso tempo la vivacità dei bambini. In tutte le cinque province marchigiane, inoltre, si trovano parchi divertimento e acquatici, zoo e riserve naturali a misura di famiglia. A Matelica ( MC) ecco il Parco delle pietre del drago, dove si possono ammirare riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale.



Conoscere gli animali - Le Marche offrono un’occasione di divertimento per le famiglie grazie a parchi di ogni genere presenti su tutto il territorio Nella zona di Ancona, il Parco Zoo di Falconara (AN) si estende per circa 60.000 mq: inizialmente era solo un parco di divertimenti per bambini, con giochi e altalene, oggi è un vero e proprio zoo che si arricchisce ogni anno di nuove specie animali ed è attrezzato con area pic-nic, bar e box cani gratuito per permettere a tutti di conoscere questo spaccato di natura. Per i ragazzi che amano l’astronomia ecco il Museo del Balì : un museo della scienza interattivo, ospitato in una stupenda villa settecentesca nel comune di Saltara a 15 km da Fano. La pecularità di questo museo è la possibilità di avvicinarsi in maniera divertente e stimolante alla scienza che si nasconde dietro alla vita quotidiana attraverso postazioni interattive che spaziano dalla percezione alla fisica e alla presenza di un planetario e di un osservatorio astronomico.



Dall’aquapark alle avventure sugli alberi - Scendendo verso il sud delle Marche, nella provincia di Macerata si trovano ben tre parchi acquatici: l’Acquaparco VerdeAzzurro a Cingoli (MC), il Malibù Acquapark a Porto Recanati (MC) e il Parco Eldorado ad Apiro (MC), ambienti ideali per il divertimento dei bambini e per i grandi che non vogliono rinunciare al solarium e piscine idromassaggio. Sempre nel maceratese, c’è il famoso Parco Avventura del Lago di Cingoli, costituito da percorsi aerei sugli alberi, itinerari fra canyon artificiali, tunnel e torrenti. Da ricordare anche sulle colline nella zona di Pesaro e Urbino, il parco Kinderland, situato sul Monte Catria a Frontone (PU), tutto dedicato ai bambini dove i ragazzi fino ai quattordici anni possono giocare in perfetta armonia con la montagna: una vera oasi per le famiglie con attrazioni sicure ed efficienti.



Parco acrobatico - Da non perdere, il primo Parco Acrobatico Forestale della Provincia di Pesaro-Urbino, “Carpegna Park”, con 11 percorsi tra gli alberi della cerreta più grande d’Europa, al Passo Cantoniera di Carpegna, immerso nel Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello e nel cuore della Comunità Montana del Montefeltro. Carrucole, liane e tronchi oscillanti sono una parte dei percorsi avventurosi del Quercus Park di Ripatransone (AP), un vero e proprio parco acrobatico nel cuore della macchia mediterranea adiacente alle mura medioevali del paese: una meta da non perdere per le famiglie più coraggiose.



Per maggiori informazioni: www.turismo.marche.it