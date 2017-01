Luoghi romantici: qui sposarsi è più bello

Accompagnati da Wine&Wedding Italy entriamo a curiosate in alcune delle location più belle nelle più ricercate destinazioni italiane dove ogni cosa ha il sapore della qualità, dove scenari di vigneti e panorami mozzafiato sono pronti ad accogliere un matrimonio da favola.



Basilicata - Iniziamo il viaggio dalla Basilicata e ci immergiamo nella magia dei Sassi di Matera, la più sorprendente scultura nella pietra mai realizzata nella storia dell’umanità, scenario unico che abbraccia Palazzo Gattini. Una dimora storica, ex residenza dei Conti Gattini, dove ogni ambiente svela una storia. Con gli ospiti potrete raggiungete il Roof Garden e dare inizio al party: qui la grande bellezza della Murgia conquisterà i vostri cuori.



Calabria - Scendendo ancora più a sud attraversiamo la Calabria, in una zona da sempre vocata alla coltivazione della vite, a pochi passi dal mare, vi ritroverete all’interno della Tenuta Ceraudo dove un bosco di ulivi e agrumeti farà da scrigno alla vostra giornata speciale accompagnata dai vini pregiati dell’azienda e i piatti raffinati del ristorante Dattilo, insignito della stella Michelin.



Sicilia - Scivoliamo quindi in Sicilia, crocevia di molte civiltà e culture, terra magica. Sull’estrema punta occidentale incontriamo Cantine Florio, un baglio di metà ’800 di fronte al mare con lunghe navate di pietra di tufo che si slanciano in arcate a sesto acuto: serbano gelose il riposo di caratelli, botti e tini. Scegliete l’Agrirelais Baglio di Pianetto, se sognate un matrimonio country luxury autentico a due passi da Palermo. L’elegante dimora di campagna, narra dell’amore per l’arte del Conte e della Contessa Paolo e Florence Marzotto. Oppure Donna Carmela incastonata tra l’Etna e il Mar Jonio, una romantica struttura ecosostenibile nonché un’azienda florovivaistica di 10 ettari con oltre 5000 varietà di piante.



Toscana 1 - Ci spostiamo quindi verso la Toscana, regione che detiene il primato dei matrimoni esteri, un vero e proprio museo all’aria aperta. A pochi passi da Siena incontriamo Borgo Scopeto Relais, una tenuta ancora viva di un sapore nobiliare antico immerso nello scenario favoloso delle colline del Chianti. I dolci poggi coperti da alberi rigogliosi spronano ad assaporare il relax della campagna e della, natura che si fa tavola e vi delizierà mentre sorseggerete i vini della cantina della tenuta.



Toscana 2 - . A pochi chilometri da Arezzo invece sorge Il Borro, un borgo medioevale che la famiglia Ferragamo ha trasformato con passione in una gemma nel cuore delle verdi colline toscane. Qui potrete scegliere di celebrare il vostro matrimonio nel giardino privato o nella vecchia limonaia. Se invece optate per un evento ricco di fascino, il borgo medievale, con i suoi vicoli secolari e la Chiesetta, faranno al caso vostro. Infine, per gli amanti della natura selvaggia, approdiamo a Tenuta delle Ripalte, una terrazza sul blu dell’isola d’Elba all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, dove ritroverete l’ambiente classico di 40 eleganti fattorie, oggi trasformate in confortevoli appartamenti, che uniscono l’ autentica tradizione delle masserie toscane a camere moderne.



Umbria - L’Umbria, il cuore dello stivale, stupisce con Sina Brufani Palace un’elegante dimora dal lontano 1884 nel centro storico della città di Perugia. Le sue preziose sale hanno ospitato negli anni principi e regine. Qui sarete accolti in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato, dove lo splendore dell’arte che arreda le sale vi lascerà stupefatti. Il candido marmo e le pareti ornate di quadri e tessuti preziosi saranno la cornice unica del vostro evento. Se invece preferite la tradizione in un’anima moderna Locanda Palazzone è pronta ad accogliervi in una residenza del XIII secolo che, grazie ad un accurato restauro, si è trasformata in una dimora di campagna con una forte vocazione al design contemporaneo. Potrete accogliere i vostri ospiti sul grande prato che confina con i vigneti oppure, per una festa più intima, sulla terrazza, dove ad attendervi ci sarà un panorama che si estende fino alla vicina città di Orvieto.



Veneto - Il tour sta per concludersi e ci porta verso nord, in Veneto. Non poteva mancare la magia di Venezia con Venissa, gioiello della laguna. La casa padronale col camino sporgente, le cantine, la stalla, il fienile e i depositi per gli attrezzi vi accolgono discreti, com’è nel carattere della campagna lagunare. Il Sottoportico si estende nel giardino, che romantico guarda alla laguna.



Friuli Venezia Giulia - Spostandoci In Friuli troviamo l’elegante Castello di Spessa, adagiato su una dolce collina e immerso nel verde di un magnifico giardino all’italiana, le cui origini risalgono al 1200. Per la cerimonia potrete scegliere tra la Cappella privata o lo splendido parco secolare; per il ricevimento lo Chef saprà stupirvi proponendovi piatti dalle influenze mitteleuropee, mediterranee e slave che incontrano la cucina popolare.



Lombardia - Spostandoci verso l’Oltrepò Pavese, tra i lunghi vigneti delle colline di Casteggio sorge Prime Alture, un wine resort votato allo charme. Il tramonto sulla grande terrazza colorerà e scalderà il vostro grande giorno e l’ampio salone panoramico, ricavato nell’antico fienile, accoglierà i vostri ospiti per il ricevimento. A fine serata, vi attende la Suite “Malvasia”, con vista sulle splendide colline oltrepadane. Piscina e zone relax a vostra disposizione.



Piemonte - Infine, il matrimonio in Piemonte è perfetto per chi sogna di sposarsi in grande stile e nel pieno rispetto della tradizione. Sina Villa Matilde vi porterà alla scoperta di un mondo antico: una residenza d’epoca immersa nel verde della campagna piemontese conservata con cura così com’era oltre trecento anni fa. Attraversando i suoi saloni troverete arredi d’epoca, pregiati marmi, maestosi caminetti, enormi specchi che riflettono quadri antichi regaleranno al vostro evento un’atmosfera aristocratica e sontuosa. Per chi preferisce invece un matrimonio più semplice, ma pur sempre di classe, è possibile affidarsi a Tenuta la Meirana, tra i vigneti di Gavi, i lunghi filari vi guideranno al porticato che si aprirà per accogliere il vostro sogno. La casa colonica, ristrutturata dal celebre architetto Luigi Vietti, vi riserverà spazi tutti vostri dove rilassarvi dopo i festeggiamenti brindando con il Gavi della famiglia Broglia.



E per il viaggio di nozze? - Il rifugio più esclusivo e romantico è il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, raffinato Luxury Hotel di fama internazionale a Conca dei Marini, sulla Costiera Amalfitana, fra le mete più romantiche in assoluto al mondo. Lussuosa Spa, un ristorante gourmet, giardini terrazzati in cui è incastonata una piscina panoramica a sfioro sul mare, riserva ai novelli sposi particolari attenzioni e cadeaux, che renderanno veramente indimenticabile la loro luna di miele.