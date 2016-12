Liguria: free climbing a strapiombo sul mare

Un'esperienza a tu per tu con la montagna, tra maestose pareti di roccia da scalare fino alla vetta, nel silenzio della natura, è quella del free climbing, uno sport che richiede fatica, passione, concentrazione e un pizzico di gusto per la spericolatezza. Oltre alle spiagge, le coste della Liguria offrono appassionanti scenari dove i climber più esperti, ma anche i principianti amano darsi appuntamento tra una roccia e l'altra.



Free climbing per tutte le stagioni - Il free climbing in Liguria è una realtà che raggiunge vette inaspettate: a strapiombo sul mare o immerse nel verde, le pareti verticali si distribuiscono in gran parte del territorio, offrendo palestre naturali a cielo aperto per misurarsi con se stessi e vivere un'esperienza di sport ecosostenibile. Sfidando le regole della gravità, gli appassionati di arrampicata amano spingersi verso Ponente, dove si incontrano le numerose falesie del Finalese, uno dei centri di free climbing più importanti d'Europa, con oltre mille vie su solida roccia, duecento tiri, placche per i principianti e settori aerei a strapiombo per i più esperti.



Un'esperienza collettiva - Uno sport che può trasformarsi in una divertente esperienza di gruppo, in compagnia della famiglia o degli amici, con corsi su misura e itinerari che si articolano in oltre migliaia di vie di arrampicata. Il comprensorio per l'arrampicata sportiva di Oltrefinale, si trova nell'entroterra di Albenga e Toirano. In Val Pennavaire si trovano pareti di roccia di un calcare che ricorda quello delle Dolomiti, dai toni giallo-rossastri che si mischiano al grigio, mentre la Val Varatella - alle spalle delle Grotte di Toirano - di distingue per la roccia solida e pareti esposte al sole da frequentare anche in inverno. Sempre nella zona di Albenga e Castelbianco, la Telematica è la falesia prediletta dalle famiglie con bambini e si raggiungere facilmente, percorrendo una tranquilla valle soleggiata per tutto l'arco della giornata. Grazie alla sua esposizione a sud, questa zona permette di effettuare piacevoli arrampicate anche nel periodo invernale.



Immersione nella natura - Le falesie del Muzzerone rappresentano la scelta ideale per gli amanti della natura. Situate sopra l'abitato di Porto Venere, conosciuto anche come Golfo dei Poeti, sono uno dei simboli del Golfo della Spezia. Un luogo in cui praticare l'arrampicata diventa un'esperienza unica, un'immersione nella natura indimenticabile. Una parete di roccia bianca a strapiombo sul mare, dove ci si arrampica circondati da gabbiani in volo e anche in inverno l'ultimo raggio di sole che si tuffa nel mare rende le giornate molto lunghe e godibili fino all'ultimo. Grazie alla sua esposizione totale a Sud, si può arrampicare al Muzzerone tutto l'anno. I percorsi sulla Rocca dell'Aia permettono di arrampicarsi a oltre settecento metri di quota, immersi nei castagneti. In Valle Scrivia, il Reopasso offre due pareti a strapiombo e un ponte tibetano, mentre la Valle del Vero sorge proprio a ridosso delle grotte di Toirano. Numerose sono le possibilità di divertirsi sulle rocce della Val Pennavaire, che vanta falesie e quasi settecento vie di diversa difficoltà. Sul versante meridionale dei monti Toraggio e Pietravecchia, le pareti rocciose della Val Nervia arrivano ai quattrocento metri e presentano tratti erbosi alternati a zone di calcare compatto.



Per informazioni: www.turismoinliguria.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it