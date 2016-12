Le meraviglie italiane da scoprire in autunno

Tra attività da fare all’aperto e proposte da visitare al coperto, Tripadvisor ha stilato una lista di dieci che offre lo spunto ideale per un week end, indipendentemente dalle condizioni metereologiche di questa stagione così variabile.



1. Monte Etna - Catania, Sicilia - Entrato a far parte dei beni considerati Patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2013, il Monte Etna rappresenta uno dei maggiori vulcani attivi dell’area euroasiatica.



2. Cattedrale di Santa Maria del Fiore - Firenze, Toscana - Terza tra le chiese più grandi al mondo, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore ha conquistato quest’anno la sesta posizione nella classifica dei TripAdvisor Travellers’ Choice Luoghi Storici.



3. Basilica di San Pietro - Città del Vaticano - Luogo di culto e arte allo stesso tempo, la Basilica di San Pietro è una delle attrazioni più celebri del mondo intero.



4. Vesuvio - Napoli, Campania – Emblema di Napoli e della cultura partenopea, il fascino di questo vulcano attira innumerevoli viaggiatori interessati a scoprire la sua storia e ammirare la sua maestosa bellezza.



5. Piazzale Michelangelo - Firenze, Toscana – Un luogo da cui si può contemplare lo skyline della città che ha creato il Rinascimento.



6. Mercato Centrale - Firenze, Toscana – Riaperto nel 2014 a 140 anni dalla sua costruzione il Mercato Centrale è diventato uno dei punti di ritrovo della città per cittadini e turisti.



7. Trastevere - Roma, Lazio - È uno dei quartieri più belli della città eterna brulicante di visitatori e persone del luogo sia di giorno che di notte.



8. Galleria degli Uffizi - Firenze, Toscana - È uno dei più importanti musei italiani visitato milioni di appassionati d’arte provenienti da tutto il mondo.



9. Piazza Navona - Roma, Lazio - Roma è un museo a cielo aperto e questa incredibile piazza è una delle sue opere più belle. Dopo il tramonto qui, come nel resto della città eterna, si respira un’atmosfera magica.



10. Navigli - Milano, Lombardia - Centro della movida milanese, i Navigli vantano una storia antica, un’atmosfera magica e offrono alcuni degli scorci più belli del capoluogo meneghino, che hanno spinto alcuni artisti locali a organizzare tour fotografici di questo quartiere.