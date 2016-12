Lago Maggiore: una finestra sulla Bellezza

“Niente al mondo può essere paragonato al fascino di queste giornate trascorse ai laghi (…) nei boschi di castagni cosi verdi, che sembrano immergere i loro rami nell’acqua…”. Così scriveva Stendhal, affascinato dal Lago Maggiore. Nel tempo infatti il lago diventò meta privilegiata di intellettuali, poeti, colti viaggiatori, che ne fecero una delle mete di vacanza più esclusive del continente. Arturo Toscanini, George Bernard Shaw, Alessandro Manzoni, i reali d’Inghilterra, Antonio Rosmini, Giovanni Verga e Gabriele D’Annunzio furono solo alcuni degli ospiti illustri che visitarono e s’innamorarono della bellezza ammaliante del luogo. Circondato da imponenti montagne e verdi colline, il lago è stato per secoli sotto il dominio di prestigiose casate italiane, come i Borromeo e i Visconti, che lo munirono con castelli (imponenti e suggestive le rocche di Angera e di Arona) e vi edificarono ville con elaborati giardini.



La villa dei ventimila fiori - Il golfo Borromeo, da Stresa a Pallanza, è il cuore geografico e turistico del lago. Qui si trovano alcune delle ville più affascinati, note per i loro giardini, che in primavera si rivestono dei mille colori di fiori, attrattiva per turisti di tutto il mondo: fra i tanti, impossibile non citare i giardini di villa Taranto di Verbania, con 20 ettari di superficie e oltre 20 000 varietà di fiori di tutti i continenti, fra i parchi botanici più importanti del mondo.



La statua colossale di San Carlo - Antiche ville sorgono anche lungo la strada panoramica che, costeggiando la riva, porta fino ad Arona, principale centro delle sponda meridionale del lago, dominata dai ruderi della rocca edificata dai Visconti ed ampliata dai Borromeo e dalla colossale statua di San Carlo Borromeo, alta 35 metri: questa riviera era infatti fin dal Settecento il luogo prediletto per la villeggiatura delle grandi famiglie della nobiltà lombarda, che vi costruì sontuose dimore.



Cannobbio, al confine con la Svizzera - Nel settore settentrionale del Verbano il paesaggio cambia, il lago si restringe, i paesi si diradano e le coste si fanno più scoscese. Qui si trova Cannobbio, ultimo comune italiano prima del confine con la Svizzera: proseguendo oltre si arriva infatti a Locarno. La costa poi ripiega verso la riviera orientale, nuovamente in territorio italiano. E’ questa la sponda lombarda del lago, con Luino, deliziosa e raccolta località di villeggiatura, Laveno, Ispra, Angera, sovrastata dall’imponente Rocca Borromea.



Nobili pasti e popolare gastronomia - Sulle tavole del Lago Maggiore, una raffinata cucina di pesce e piemontese, tradizionalmente al servizio di un turismo cosmopolita. La gastronomia risente infatti del gusto internazionale e della raffinatezza arrivati sulle sue tavole al seguito delle nobili famiglie che nei secoli passati vi costruirono le loro ville di villeggiatura e dei viaggiatori stranieri che lo elessero dell’800 fra le mete preferite del Grand Tour. Un’intera tavolata di sapori antichi, che affondano le loro radici nella tradizione e nella storia di una popolazione che ha saputo sfruttare le risorse del territorio. Dall'antipasto al dolce, è un tripudio di prelibatezze, semplici e genuine ma dalla lavorazione sapiente. Sul lago protagonisti sono ovviamente i pesci: lavarelli, persici, alborelle, lucci e trote e il pesce persico (specie tipica locale) che ritrova nella ricetta originale (che lo prevede fritto in olio di noci), quella tradizione che faceva ricorso alla spremitura di noci per ricavarne l’olio, in assenza di olive. Particolarmente ricca è l’offerta dei dolci, dal Pan Dolce di Cannobio, sino alle alle “Margheritine” di Stresa e alla “Fugascina” di Mergozzo, dalle “Intresine” di Intra agli “amaretti” di Pallanza.



Per maggiori informazioni: www.distrettolaghi.it



Condizioni metereologiche in tempe reale : www.meteo.it