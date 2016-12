La primavera sboccia nei Parchi più belli d’Italia

La guida alle fioriture più spettacolari è pubblicata online sul sito www.ilparcopiubello.it, con la presentazione di oltre 1000 tra i più bei parchi e giardini italiani. Tra questa grandi fioriture vi segnaliamo le più interessanti, tutte da godere.



TULIPANI DA SOGNO – Il Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio (Verona) ospita fino al 30 Aprile Tulipanomania, la fioritura più importante in Italia e la seconda nel panorama europeo, con un milione di tulipani multicolori. A far loro compagnia ci sono anche giacinti, muscari e narcisi nei 600.000 metri quadrati del giardino. Uno spettacolo della natura che si rinnova ogni anno grazie a composizioni floreali sempre nuove. www.sigurta.it/



INSTALLAZIONI FIORITE – Tulipani ancora protagonisti, dal 14 marzo al 15 aprile, di "I Bulbi di Evelina Pisani" nel parco della storica Villa Pisani Bolognesi Scalabrin (Vescovana, Padova) con un'installazione creativa di 6.000 tulipani olandesi delle specie più differenti. La fioritura e l'installazione offrono un colpo d'occhio variopinto, creativo e poetico. www.villapisani.it/



UN LABIRINTO DI TULIPANI - Dal 10 al 25 aprile i magici bulbi sono protagonisti anche ai Giardini Botanici di Villa Taranto (Verbania - Pallanza) con le "Settimane del Tulipano", che accendono il giardino dei mille colori delle oltre 80.000 bulbose in fiore. Spettacolare il Labirinto dei Tulipani dove sono piantumate oltre 65 varietà con 20.000 corolle in fiore. www.villataranto.it/



GLICINI MAGICI - Il 19 Marzo riaprono i giardini di Villa della Pergola ad Alassio (Savona) con il loro sapiente connubio di vegetazione mediterranea e piante rare della flora esotica. Da ammirare la suggestiva fioritura della collezione botanica di oltre 28 varietà di coloratissimi e profumati glicini. Per la gioia degli occhi c'è anche la collezione unica in Europa con più di 350 varietà di agapanti. www.villadellapergola.com/



TULIPANI E NARCISI - Il 25 marzo, durante il weekend di Pasqua, riaprono i Giardini di Castel Trauttmansdorff (Merano, Bolzano). Si festeggia il quindicesimo compleanno dall'apertura con la fioritura di oltre 400mila bulbi che trasformano in un panorama straordinario i 12 ettari dello spettacolare anfiteatro botanico. Tulipani e narcisi nei Boschi del Mondo danno il benvenuto alla primavera, mentre nelle serre fioriscono le collezioni di orchidee, azalee, camelie e rododendri. www.trauttmansdorff.it.



PEONIE DA URLO - Dai primi giorni di aprile alla fine di maggio danno il meglio di sé i 250.000 esemplari di peonie del Centro Botanico Moutan (Vitorchiano, Viterbo). E' questa la collezione più vasta al mondo, che si estende su un giardino di 12 ettari. Sono presenti tutte le specie e numerose varietà ed ibridi naturali di peonie cinesi: una moltitudine di fiori, con infiniti colori e profumi inebrianti. www.centrobotanicomoutan.it/



MESSER TULIPANO - Il Castello di Pralormo (Torino) rinnova il tradizionale appuntamento con “Messer Tulipano”, giunto alla XVII edizione. Dal 2 aprile al 1 maggio nel parco del castello fioriscono oltre 75.000 tulipani e narcisi, veri r propri messaggeri di primavera. Tra le varietà più curiose di quest'anno segnaliamo una collezione di tulipani neri, i nuovissimi tulipani pop up che sembrano coni gelato, le varietà parrot, viridiflora e frills. www.castellodipralormo.com/



UNA PRIMAVERA BELLA E BUONA – Piacevoli passeggiate, splendide fioriture e fantasiose aiuole di ortaggi attendono i visitatori dal 17 aprile presso il Parco botanico della Fondazione Minoprio (Como), in occasione dell'iniziativa "Una primavera bella e buona". I visitatori posso visitare anche la serra tropicale, il giardino mediterraneo e le collezioni arboree e arbustive del parco. Informazioni



IRIS DA FAVOLA - Dal 25 aprile al 20 maggio tutti a Firenze per la splendida fioritura del Giardino dell'Iris, con le sue oltre 2.000 varietà provenienti da tutti i continenti. L'iris, o giaggiolo, come è comunemente chiamato in Toscana, ha accompagnato la storia di Firenze dalle sue origini diventando così importante da essere posto sul suo gonfalone. www.irisfirenze.it/



RODODENTI E AZALEE - Maggio porta con sé la spettacolare fioritura delle antichissime collezioni di rododendri ed azalee del parco Castello Malingri di Bagnolo (Cuneo), un luogo raccolto fra mura di pietra, siepi e alberi secolari. Nell'antico impianto di questo parco si sviluppa il disegno del giardino romantico all'inglese, con una suggestiva allea di carpini antichi che si intrecciano a galleria, ed il romantico ruscello incorniciato di boschetti di bambù. www.castellodibagnolo.it/



ANCORA RODODENDRI - A metà maggio inizia anche la suggestiva fioritura dei rododendri all' Oasi Zegna (Trivero, Biella), un'esplosione di colori lungo i quattro chilometri della strada panoramica, messi a dimora a partire dagli anni '40 e divenuti ora parte integrante del paesaggio. Un punto di osservazione privilegiato si trova nella splendida Conca dei Rododendri, percorsa da un comodo sentiero. www.oasizegna.com/it/luoghi



