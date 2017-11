L’Italia e le sue attrazioni di tendenza

Ci sono luoghi che entrano nel cuore e nell’immaginario dei viaggiatori, tanto da spingere addirittura a fare un viaggio appositamente per ammirarle: nel nostro Paese ce ne sono moltissime, molto amate e desiderate dai turisti di tutto il mondo. Ora c’è una speciale classifica che comprende le prime dieci, compilata in base alle preferenze dei visitatori di tutto il mondo e che noi Italiani, forse perché le abbiamo tanto vicine, rischiamo di dare per scontate. Le prime tre sono la Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, le Cascate del Mulino a Saturnia, in Toscana, e le Catacombe di San Gennaro a Napoli. Ma ce ne sono molte altre, alle quali ispirarsi per pianificare una visita.