L’inferno di Dante rivive nelle grotte di Castellana

Le Grotte di Castellana sono una tra le attrazioni più importanti della Puglia e rappresentano un patrimonio naturalistico meraviglioso dell’Italia e dell’Europa. Situate nel cuore della Valle d’Itria in Puglia, a pochi chilometri da borghi incantevoli come Alberobello, Cisternino, Polignano a Mare e Monopoli, risalgono a circa 100 milioni di anni fa.



Le magnifiche grotte e milioni di visitatori - La loro bellezza richiama turisti di tutto il mondo e dal giorno della loro apertura hanno ospitato quasi 17 milioni di visitatori. La visita al pubblico si snoda lungo un percorso di 3 Km. Una straordinaria escursione guidata ad una media di 60 metri di profondità in uno scenario stupefacente di stalattiti, stalagmiti, fossili, cavità, caverne dai nomi fantastici. Calcificazioni dalle forme e dai colori stupefacenti sollecitano la fantasia di bambini e adulti. Durante l’esplorazione, ad una temperatura costante di 16°-18°, meraviglia e stupore lasciano spazio a stupore e sorpresa, poichè la natura, nelle centinaia di milioni di anni in cui ha plasmato la roccia,ha scolpito fantastiche figure e scenografie.



Dal Cerbero a Beatrice - Ispirato ai gironi danteschi della Divina Commedia, Hell in the Cave è l'inferno dantesco visto dal centro della terra, a 70 metri di profondità, fra concrezioni carsiche disegnate dalla natura in 90 milioni di anni. Uno scenario suggestivo fa da cornice ed è al contempo protagonista dello spettacolo, fra anime dannate e demoni ma anche celestiali figure candide guidate dalla incantevole Beatrice. Il cast di ballerini e attori , per la regia di Enrico Romita, rende unica l'esperienza di Hell in the Cave che, da 7 anni ormai, colleziona numeri da primato. Questo gli appuntamenti di luglio: sabato 7, sabato 14, sabato 28. In agosto lo spettacolo sarà replicato : venerdì 3, sabato 4, venerdì 10, sabato 11, domenica 12, giovedì 16, sabato 18, venerdì 24, sabato 25.



Per maggiori informazioni: www.grottedicastellana.it