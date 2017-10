Italia: gli hotel con il migliore rapporto qualità-prezzo

Concedersi una vacanza senza dissanguare il conto corrente non è una missione impossibile. Ci sono alberghi che offrono un buon comfor t, un ottimo servizio e prezzi concorrenziali. Per aiutare i vacanzieri nella difficile ricerca di un albergo confortevole e non troppo costoso per le vacanze d'autunno arriva una speciale classifica che individua dieci strutture italiane con un minimo di tre stelle e con prezzi per l’autunno inferiori alla media. Il migliore d’Italia si trova a Cesenatico.

La classifica, compilata da TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo, comprende i dieci alberghi italiani con il miglior rapporto qualità prezzo per la stagione autunnale, stilata sulla base delle recensioni dei viaggiatori e della comparazione prezzi tra 200 siti di prenotazione, per identificare le tariffe stagionali più convenienti. I requisiti di selezione degli hotel per la classifica includono un minimo di tre stelle, un gradimento da parte dei viaggiatori su TripAdvisor espresso da un punteggio pari o superiore a 4 su 5, una tariffa a notte per la stagione autunnale inferiore del 20% rispetto alla media della destinazione, e un costo inferiore a 250 € a notte a camera.



L’hotel che, sulla base di questi parametri, ha fatto registrare il miglior risultato in Italia si trova a Cesenatico: è il Maree Hotel, vincitore assoluto della classifica nazionale. Con una tariffa media a notte pari a 84€ per la stagione autunnale, questa struttura ha un costo inferiore del 30% rispetto alla media degli hotel della zona, e si è guadagnata l’apprezzamento dei viaggiatori che le hanno attribuito nelle loro recensioni un punteggio medio di 5 su 5. Al secondo posto si è piazzato il Park Hotel Brasilia di Jesolo (VE), seguito in terza posizione dal Hotel Luise di Riva del Garda (TN).



Con tre strutture a testa in classifica, il Trentino Alto Adige e il Veneto conquistano il primato per il numero di riconoscimenti ricevuti. Ecco l’elenco completo degli alberghi nella Top Ten.



1. Maree Hotel – Cesenatico (FC)

2. Park Hotel Brasilia – Jesolo (VE)

3. Hotel Luise – Riva del Garda (TN)

4. Hotel Crozzon – Madonna di Campiglio (TN)

5. Hotel Majestic – Milano Marittima (RA)

6. Mountain Spa Resort Hotel Albion – Ortisei (BZ)

7. Hotel Berna – Milano

8. Hotel San Michele – Bibione (VE)

9. Hotel Mulino di Firenze – Firenze

10. Hotel Garden Terme – Montegrotto Terme (PD)