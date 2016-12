15 ottobre 2014 Italia: a spasso nella natura, i luoghi del foliage Incantevoli scenari di montagna, giardini e sagre autunnali per vivere al meglio una delle tradizioni più affascinati di questo periodo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:11 - L’autunno è ormai iniziato. Le foglie si tingono di rosso, giallo e marrone e nell’aria c’è un’atmosfera malinconica. E' tempo di foliage, la tradizione di origine americana che vuole lunghe passeggiate nei prati e nei boschi per godere della bellezza di una natura dalle tinte calde e accoglienti. Di seguito le più belle località italiane che offrono un perfetto soggiorno all'insegna del foliage.

FOLIAGE: UN AUTUNNO DALLE TINTE CALDE - Una delle più mete del nostro Paese che offrono un perfetto foliage è sicuramente il Trentino che con la Val di Fiemme, la Val di Sole e la Val Gardena regala numerosi luoghi naturali. In Val di Fiemme è il Parco Naturale di Paneveggio, il luogo ideale per una bella passeggiata tra i colori della natura autunnale. Una volta giunti nella valle, se siete amanti del trekking, non lasciatevi scappare il “brain walking”: un nuovo stile di camminare che si rifà allo stile del nordic walking ma lasciando aperta la mente alla contemplazione. L’itinerario proposto è infatti quello che conduce fino alla statua del Cristo Pensante posta in una posizione con vista sulle Pale di San Martino e sull’alta valle del Travignolo.

In Val di Sole invece il foliage si fa camminando nel silenzio attraverso i sentieri che conducono alla scoperta dei 100 laghetti montani. Guide alpine del Parco Nazionale dello Stelvio sono pronte ad accompagnare chi lo desideri alla scoperta di questi magnifici specchi d’acqua. Tra i più belli da raggiungere: il lago Stablo e il lago dei Caprioli. La gita parte dalla malga Bassi a 1.280 m e si snoda senza difficoltà passando attraverso le fronde dai colori autunnali dei boschi di larici e ontani, con tappe in diverse malghe.

In Val Gardena guide esperte sono a disposizione per escursioni nel Parco Naturale Puez-Odle dove è possibile ammirare cervi, camosci e caprioli. Il percorso tra i boschi colorati di giallo e rosso dura tre ore. L’Alpe di Siusi invece, fino al 31 ottobre, propone piacevoli passeggiate dal nome: “Camminata & Castagnata” che alle gite per osservare il foliage unisce il piacere del palato con delizie al sapore di castagna. Le gite sono organizzate dal Camping Alpe di Siusi, posto a 950m di altitudine nel Parco naturale dello Sciliar.

Altro luogo del Trentino che si presta bene per il foliage è sicuramente Mezzano di Primiero che situato nei pressi delle Pale di San Martino, offre prati immensi dove si raccoglie l’ultimo fieno e boschi trasformati in vivaci tavolozze d’autunno dove lo spettacolo del foliage cambia ogni giorno. Il borgo, fino al 30 novembre, ospita la rassegna “Cataste e Canzei”, che espone meravigliose cataste artistiche che riproducono riti, mestieri, leggende, canti e tradizioni locali.

A Merano da non perdere sono invece i Giardini di Castel Trauttmansdorff, dove, nei mesi autunnali si assiste alla magia del “Fall Foliage”. Da alcuni anni l’appuntamento è diventato un evento fisso e imperdibile per escursionisti, fotografi e amanti della natura. Il giardino meranese, che nei mesi estivi si mostrava come un vasto paradiso verde e fiorito, all’improvviso esplode in un caleidoscopio di calde tonalità, il fogliame delle piante cambia aspetto in infinite sfumature oro, giallo, rosso e arancione, che danno il benvenuto all’autunno. Domenica 26 ottobre i giardini dalle 10.00 alle 17.00 dedicano un’intera giornata alla stagione del Fall Foliage, in cui in modo creativo con giochi e divertimento le guide dei Giardini di Sissi accompagneranno i visitatori e le famiglie con bambini alla scoperta dell’autunno nel parco. Tutti in questa giornata potranno dare un contributo concreto all’allestimento dei Giardini per la prossima stagione: il programma prevede, tra le altre cose, lavoretti di bricolage, partecipare a laboratori di trucco e ovviamente assaggiare delizie tipiche della stagione come caldarroste, mele ed uva! Inoltre durante tutti i sabati di ottobre e novembre verranno proposte visite guidate ai Giardini con motivi d’interesse sempre differenti.

In Valle d’Aosta invece uno dei luoghi perfetti per il foliage è sicuramente il Parco Naturale del Gran Paradiso dove si può godere delle atmosfere autunnali facendo trekking o perdendosi tra i numerosi castelli e sagre. Quando i boschi di larici e abeti iniziano a tingersi di rosso e arancio, per gli stambecchi e i camosci inizia il periodo degli amori ed è facile incontrane alcuni esemplari durante le escursioni. La Fondazione Grand Paradis organizza proprio nel parco escursioni e laboratori tematici alla scoperta delle meraviglie della natura.



Non vedete l'ora di darvi al foliage? Cominciate a guardare questo video