Incanto primaverile nelle Perle delle Alpi

Fiori ed erbe, anche in tavola- A Forni di Sopra, in Friuli Venezia Giulia, splendida Perla della Carnia e porta di accesso al Parco Naturale delle Dolomiti Friulane, la primavera è la stagione delle erbe aromatiche e officinali, da scoprire attraverso escursioni botaniche guidate all'interno del Parco e sfiziose ricette della tradizione. Questa antica sapienza montanara trova la sua massima celebrazione nell'ormai classica Festa delle erbe di primavera (weekend del 7 e 14 giugno 2015) con iniziative didattiche, menu speciali a base di erbe e un mercatino dedicato ai prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale. Quello della fioritura è anche il periodo ideale per apprezzare, in uno dei suoi culmini di bellezza, il Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, al cui interno è incastonata la Perla altoatesina di Tires al Catinaccio, con la possibilità di osservare il camoscio, l'aquila reale, il corvo imperiale e il gracchio alpino. Tra le specie floristiche il croco e il rododendro, l'orecchia d'orso e l'aquilegia di Einsele.



Un giardino botanico che è un paradiso - Con la bella stagione riapre al pubblico anche il Giardino Paradisia della Perla valdostana di Cogne (dal 7 giugno): un paradiso botanico sospeso a 1700 m di quota, dove ogni anno rifioriscono oltre 1000 specie floreali delle nostre montagne e di altri gruppi montuosi di tutto il mondo. Il giardino offre percorsi di visita guidati o in autonomia con pannelli esplicativi, opuscoli e walkman alla scoperta delle piante alpine, dei licheni e delle farfalle che hanno trovato qui l'ambiente ideale per riprodursi e celebrare la bellezza della biodiversità alpina. Sul versante opposto del Parco del Gran Paradiso, a Ceresole Reale, il disgelo permette di ripercorrere la spettacolare strada del Colle del Nivolet, che dal centro abitato si inerpica tra prati fioriti e laghi azzurrissimi fino a quota 2612 m, presso lo spartiacque tra la Valle dell'Orco e la Valsavarenche. Qui, tra aquile, volpi e marmotte ci si può rilassare respirando l'aria frizzante e gustando un buon pranzo in rifugio.



In Svizzera, musica fra le vette - Superati i confini italiani, nel cuore dei Grigioni la Perla elvetica di Disentis/Mustér dà il benvenuto alla primavera sulle note e con le armonie dei cori riuniti nello storico Festival corale giovanile di Disentis (14-17 maggio 2015). Quattro giorni di musica tra le vette, con 1.200 cantori provenienti da tutta la Svizzera che accompagnano con le loro voci i paesaggi e le innumerevoli suggestioni storiche e culturali di questa Perla romancia alle sorgenti del Reno.



Settimana gustosa in Baviera - Infine, per chi ama ritrovare i profumi della montagna in cucina, la Perla tedesca di Berchtesgaden propone un giugno all'insegna del gusto con le Settimane della cucina bavarese (12-28 giugno 2015), appuntamento ormai tradizionale in cui dieci gastronomi servono piatti tipici preparati con cura nei loro locali a gestione famigliare, con ricette tramandate di generazione in generazione. Per smaltire le gustose specialità della regione, tra cui gli squisiti formaggi di malga e una leggendaria grappa di genziana, non c'è nulla di meglio di una passeggiata sui sentieri in fiore del Parco Nazionale di Berchtesgaden o nel centro storico dell'omonima cittadina, con la possibilità di avvalersi di guide qualificate.



27 località, un codice etico -Tutte le località del circuito Alpine-Pearls aderiscono a un codice etico per la promozione di un turismo sostenibile e rispettoso dell'ambiente, che si traduce nella filosofia della “mobilità dolce” (riduzione dell'uso dell'automobile grazie a una rete efficiente di trasporto pubblico) e in pratiche virtuose come l'utilizzo di energie alternative, materiali naturali e alimenti a chilometro zero.



Per maggiori informazioni: www.alpine-pearls.com