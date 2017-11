In Umbria il Natale è magico

PERUGIA – La città in occasione del Natale si illumina a festa, con Palazzo dei Priori che, si trasforma in uno scenografico monumento di luci; Piazza IV Novembre ha un albero di Natale di 18 metri mentre in Piazza Italia si trova una grande palla illuminata sotto cui è possibile camminare. Dall’ 8 dicembre la Rocca Paolina ospita il consueto mercatino natalizio, uno dei più suggestivi d’Italia. Il programma del comune prevede anche nove concerti tra la Sala dei Notari, Piazza IV Novembre e il Teatro Morlacchi, con filarmoniche, cori e bande, comprese quelle che daranno vita a “Vienna, Vienna”, il concerto di Capodanno eseguito dall’Orchestra Sinfonica Nazionale del Kazakistan e le musiche di Rossini, Verdi, Čajkovskij, Gimenez, Lehar e Strauss. Per la notte di San Silvestro sono previsti concerti nelle varie piazze della città e i fuochi di artificio tra i giardini Carducci e l’area di viale Indipendenza.



ASSISI – Centro nevralgico della cristianità, luogo in cui è nato presepio e terra di San Francesco, la città si veste di presepi, allestiti ovunque, nel centro cittadino come in periferia. Da non perdere è la mostra “Tutti i presepi del Mondo” alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli di Assisi, e il presepe monumentale nel prato della Basilica di San Francesco con personaggi in terracotta a grandezza naturale, il grande abete natalizio all’ingresso della Basilica inferiore.



ORVIETO - Dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018 ha luogo l’iniziativa “Il Presepe nel Pozzo”, ospitato nei sotterranei di Via della Cava, nel cuore più antico del quartiere medievale. In ambito musicale festeggia 25 candeline “Umbria Jazz Winter”, dal 28 dicembre al 1 gennaio 2018, con un cartellone fatto di grandi nomi, protagonisti in diversi luoghi del centro storico, dalla tarda mattinata a notte fonda. Info su http://www.umbriajazz.com



PARCO DEL MONTE CUCCO - Nei comuni di Costacciaro, Scheggia, Pascelupo, Sigillo, Fossato di Vico si tengono i “mercatini di Natale nel cuore del Parco del Montecucco”. Diverse le attività in programma tra presepi viventi, corso di scrittura creativa, Babbo Natale sulla slitta con il corteo degli angeli.www.discovermontecucco.it .



SPOLETO - Per Capodanno la città presenta a Piazza della Libertà “Trance Continental Express”, un viaggio nella storia della musica dei vari continenti attraverso immagini proiettate sui palazzi. Tra gli appuntamenti segnaliamo Chocofest, dall’1 al 3 dicembre, con degustazioni, cooking show e cene a tema con musica live, lezioni per adulti, laboratori per bambini e percorsi didattici per le scuole; “Spoleto, la città in presepe”, dall’Immacolata al 4 gennaio. Il 26 dicembre c’è un concerto Gospel al Teatro Nuovo.



CITTA’ DI CASTELLO - Il 25 dicembre si conferma l’appuntamento con la caratteristica discesa dei Babbi Natale sul fiume Tevere: con il favore dell'oscurità i canoisti travestiti solcano le acque del fiume in una scenografia di luci torcie e lumini. Al termine i canoisti- Babbo Natale scendono dalle imbarcazioni e distribuiscono i doni a tutti i bambini intervenuti alla festa. www.canoacastello.it. Altro appuntamento irrinunciabile è la mostra Internazione di arte presepiale nel Duomo, dal 2 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018.



GUBBIO - La cittò, da dicembre a gennaio si trasforma in capitale del Natale, con attrazioni, manifestazioni ed eventi. Ai piedi dell’Albero di Natale più grande del Mondo, allestito lungo il fianco della collina che domina la città, ci sono la ruota panoramica del Polo Nord, la fabbrica di Babbo Natale, il trenino Gubbio Express Christmas, la slitta di Babbo Natale, la pista di ghiaccio e la casa di Babbo Natale. (Info: www.gubbionatale.it ). L’Albero di Natale di Gubbio viene acceso l’8 dicembre: è composto da 260 le luci colorate di verde che disegnano sulla montagna la sagoma di un gigantesco albero che in totale si eleva per oltre 650 metri. Chi vuole essere protagonista può adottare una luce dell’albero con una donazione che puoi fare su: http://adottaunaluce.dotstage.net/ Dall’8 dicembre nello storico quartiere di San Martino viene allestito un presepe a grandezza naturale che si snoda tra i vicoli della cittadina medievale.



Ma non finisce qui. Gli eventi natalizi sono ancora numerosissimi a animano tutti centri della Regione, da Città della Pieve a Todi, da Massa Martana a Terni, alla Valnerina. A Gualdo Tadino. Tutte le informazioni sono online sul sito www.umbriatourism.it/