In Trentino avventure estive sotto le Pale di San Martino

A San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, ogni esperienza è accompagnata dallo stupendo skyline dolomitico delle Pale di San Martino, sfondo perfetto per foto e ricordi da conservare nell’album di famiglia.



Agility Forest - Agility Forest, ad esempio, è un parco avventura unico, immerso nelle magiche atmosfere dei boschi che circondano San Martino di Castrozza. Maestosi abeti alti più di 30 metri sono i protagonisti assoluti di questa palestra naturale per grandi e bambini, che con i suoi 9 percorsi e ben 55 varianti assicura a tutti la giusta dose di adrenalina e divertimento. I bambini dai tre ai sei anni potranno partire con il percorso “Mini” e “Piccoli Brividi”, mentre le mamma e i papà più temerari stupiranno i loro piccoli avventurandosi sul percorso nero, con tanto di salto nel vuoto a 14 metri di altezza.



Canyoning - Sotto gli occhi attenti di esperte Guide Alpine il canyoning diventa un gioco da ragazzi. Uno, due, tre…splash! L’attività è adatta anche ai bambini dagli otto anni in su, che potranno ridiscendere con mamma e papà lungo nelle fresche acque del rio Noana, facendosi scivolare lungo “toboga” naturali e tuffandosi in pozze cristalline. Tuffo dopo tuffo si arriverà al gran finale: una veduta mozzafiato sul lago della Val Noana, specchio color turchese, per poi affrontare l’ultima prova, una mini ferrata che consente di uscire dal canyon e tornare al punto di partenza, per concludere l’avventura con una buona merenda al rifugio Fonteghi.



Dolomiti Family Fun - Dolomiti Family Fun è la vacanza green dedicata a tutte le famiglie con bimbi dai 4 ai 12 anni che voglio vivere esperienze autentiche nella natura e scoprire ogni giorno il magico mondo delle Dolomiti. Due i programmi settimanali disponibili, uno a San Martino di Castrozza, dal 25 giugno all’8 settembre, e uno nella Valle di Primiero, attivo dal 2 luglio all’8 settembre. I piccoli ospiti degli hotel e residence di San Martino di Castrozza aderenti all’iniziativa potranno vivere da lunedì a sabato ogni giorno un’avventura diversa: si arrampica con le Guide Alpine, le mitiche Aquile, si scopre come Ranger Rob la riserva dei cervi del Parco Naturale Paneveggio - Pale di San Martino, si sale in quota con la cabinovia fino in Alpe Tognola per conoscere tutto e di più sulle marmotte e si può vivere una giornata da giovani malgari insieme a nonno Giorgio di Malga Pala. E poi ancora i laboratori creativi di Erborì a Maso Col e di Sara a Malga Civertaghe.



Escursioni con il passeggino - Le Dolomiti si possono scoprire comodamente anche in passeggino. Sono molti i percorsi che permettono ai neo genitori, senza troppa fatica, di far respirare ai loro piccoli l’aria fresca di montagna. Tra i must c’è sicuramente la Val Venegia, con i suoi verdi pascoli incorniciati dalle Pale di San Martino, ma merita una visita anche il facile anello delle Muse Fedaie in Val Canali, un’esperienza rilassante a contatto con la natura, per scoprirne la biodiversità. Una valida alternativa al passeggino sono i praticissimi zaini porta bimbo che si possono noleggiare in loco.



Ferrata Didattica Val di Scala - Una delle novità dell’estate è la nuova Ferrata Didattica Val di Scala nella Valle del Vanoi, a poca distanza dall’abitato di Caoria. È raggiungibile comodamente con l’auto, senza dover perdere tempo e forze nell’avvicinamento. Il percorso si fa subito adrenalinico: si parte da 700 metri di quota e si compie un dislivello totale di 200 metri, con un primo tratto molto suggestivo che costeggia una cascatella verticale e prevede un passaggio avventuroso su un ponte tibetano lungo 12 metri. Questa ferrata è l’ideale per i neofiti e soprattutto per le famiglie che vogliono far sperimentare ai bimbi più grandicelli un primo approccio all’alpinismo.



Hai fame? I bambini sono sempre entusiasti all’idea di un allegro pic-nic nella natura - Una merenda sana e golosa da gustare tra i verdi prati alpini, con tovaglia e cestino alla mano, si trasforma in un’occasione per divertirsi all’aria aperta. Per rendere ancora più speciale questa esperienza si può scegliere il Cheese nic in Val Canali, in compagnia degli asinelli dell’Agritur Dalaip dei Pape e con i prodotti della Strada dei Formaggi delle Dolomiti. Ancora più insolita la golosa scampagnata nella Valle del Vanoi, dove i protagonisti del pic-nic sono i dolci e simpaticissimi lama di Chalet nel Doch.



Imparare divertendosi - Nella splendida cornice delle Dolomiti la natura è una grande scuola a cielo aperto. Grazie alle numerose fattorie didattiche i bimbi hanno l’occasione di avvicinarsi al mondo degli animali e scoprire che lontano dai banchi di scuola imparare può essere davvero uno spasso. Tra le attività più originali c’è quella proposta dall’Agritur Dalaip dei Pape, che organizza un’esperienza didattica, ma anche culturale e gastronomica, dedicata alle api e all’ApiPet Therapy (novità 2018). L’attività prevede al mattino un momento di scoperta della vita dell’alveare, per poi passare dall’arnia alla tavola, con un pranzo dedicato al miele, con l’uso di polline, frutti di bosco, erbe aromatiche e officinali. Si conclude nel pomeriggio con una breve escursione sul campo, per vedere da vicino il grande lavoro delle api, fondamentale per la biodiversità. A poca distanza, a Passo Cereda, il Parco dell’Agritur Broch “Al tempo del Chicchirichì” fa riscoprire ai più piccoli l’andamento del tempo. Dopo aver visto da vicino i simpatici animali della fattoria e scoperto come si comportano a seconda del meteo e delle stagioni, i bimbi possono creare e personalizzare il proprio Barometro del Contadino, simpatico ricordo da portare a casa dopo la giornata in fattoria.



Latte in festa - Lungo la Strada dei formaggi delle Dolomiti si festeggia dal 22 al 24 giugno l’inizio dell’alpeggio. Si comincia venerdì a Passo Rolle con Albeinmalga for family, un appuntamento per piccoli e grandi aspiranti malgari con notte e risveglio a Malga Juribello. Si prosegue sabato, sui pascoli della meravigliosa Val Venegia, ai piedi delle Pale di San Martino - Dolomiti UNESCO, con passeggiate guidate, gimkane, laboratori, milk orienteering, piatti golosi e la possibilità di percorrere il nuovo Tour delle Malghe. La Festa continua in piazza a San Martino di Castrozza con specialità e tradizioni delle malghe locali. Domenica, infine, si scende a valle alla scoperta di antiche ricette, magie di latte, gare di mungitura e giochi di una volta. Il tutto a Mezzano, paesino di Primiero annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e famoso per le sue originalissime cataste di legna.



Rododendro Mini Park - Sull’Alpe Tognola, al cospetto delle dolomitiche Pale di San Martino, si trova il Rododendro Minipark, un bike park con due percorsi realizzati completamente in legno, perfetti per le prime avventure su due ruote. Raggiungerlo è facile grazie alla veloce cabinovia che da San Martino di Castrozza porta in pochi minuti a 2.200 metri di quota. Mentre i piccoli si divertono con le mountain bike o nel nuovo parco tematico Alpe delle Marmotte, mamma e papà possono concedersi un momento di relax nella panoramica terrazza solarium in quota, o raggiungere con una breve passeggiata il balcone panoramico Dolomiti UNESCO, punto di vista privilegiato sulle Pale di San Martino patrimonio dell’umanità.



Una notte al parco…e in rifugio - Esplorare, gustare, sperimentare … una notte, e due giorni, immersi nella magia del Parco Naturale di Paneveggio – Pale di San Martino alla scoperta della natura, degli animali che lo abitano, dei sapori della Strada dei formaggi delle Dolomiti e delle gustose mele trentine. La notte più avventurosa delle Dolomiti torna con due appuntamenti imperdibili: dopo l’appuntamento di maggio a Villa Welsperg, in Val Canali, ad ospitare i piccoli e le loro famiglie pronti a una notte in sacco a pelo sarà 13-14 ottobre il Centro Visitatori di Paneveggio. La novità assoluta del 2018 sarà la Notte in Rifugio: il 29-30 settembre al rifugio Velo della Madonna, i bambini dagli 8 ai 12 anni potranno toccare con mano la montagna più autentica. Il programma è davvero invitante, come i momenti gastronomici in collaborazione con la Strada dei Formaggi delle Dolomiti: la due giorni prevede infatti un’escursione e un minicorso di arrampicata con tanto di guida alpina, laboratori golosi, cena e colazione in rifugio come dei veri alpinisti e picnic finale in malga.



