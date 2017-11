Il Presepe d’arte ha una capitale: Grottaglie Ufficio stampa 1 di 10 Ufficio stampa 2 di 10 Ufficio stampa 3 di 10 Ufficio stampa 4 di 10 Ufficio stampa 5 di 10 Ufficio stampa 6 di 10 Ufficio stampa 7 di 10 Ufficio stampa 8 di 10 Ufficio stampa 9 di 10 Ufficio stampa 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Nella "capitale della ceramica" pugliese si apre la rassegna espositiva sulla Natività leggi tutto

L’evento è diventato un'occasione per ricercare e sperimentare il presepe d'arte come interpretazione materiale di concetti, riflessioni e sentimenti umani, attraverso il simbolo iconografico della Natività, rappresentato e plasmato dagli artisti ceramisti in svariate forme, che vanno dal rispetto della tradizione alla sperimentazione e innovazione tecnica e formale.



La grotta della Nascita - I numerosi presepi esposti quest’anno sono stati realizzati da artisti e artigiani nazionali e internazionali. Tema di questa edizione è la “grotta”, archetipo universale del ventre materno e simbolo di nascita e iniziazione, ma anche caratteristica geomorfologica di una città che si sviluppa a partire da antichi insediamenti rupestri, ospita il Quartiere delle Ceramiche e conserva la sua origine anche nel nome.



Il Museo della Ceramica - La Mostra sarà allestita all'interno del Museo della Ceramica, nel Castello Episcopio, che ospita una sezione permanente dedicata ai Presepi. Inaugurata nel 2002, questa sezione valorizza la tradizione dei presepi italiani e internazionali: si passa dal presepe monoblocco o di dimensioni ridotte con figurine miniaturistiche, a quello monumentale ricco di personaggi descritti analiticamente in cui forme e colori esprimono la continua ricerca e la sperimentazione delle nuove tecniche ceramiche.La collezione permanente si arricchisce di anno in anno con i presepi premiati nell’ambito della rassegna annuale della “Mostra del Presepe”.



Esposizione anche nei negozi del centro storico - In occasione delle feste tutta la città parlerà di Arte del Presepe: infatti le opere premiate nelle precedenti edizioni, che sono solitamente ospitate nella sezione Presepi del Museo della Ceramica, saranno esposte nelle vetrine dei negozi del centro di Grottaglie.



Per maggiori informazioni: www.grottaglieturismo.it