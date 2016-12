18 febbraio 2015 Il Fai e i Luoghi del Cuore secondo gli Italiani Il più votato è il Convento dei Frati Cappuccini, Monterosso al Mare (SP). Hanno partecipato al censimento oltre un milione e mezzo di connazionali Tweet google 0 Invia ad un amico

17:16 - E’ una vera e propria classifica di amore quella prodotta dagli Italiani che hanno espresso il loro voto per la settima edizione de “I luoghi del cuore”, promosso dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con Intesa Sanpaolo. Il luogo più votato è il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso al Mare, in provincia di La Spezia, seguito, nell’ordine, dalla Certosa di Calci (PI), dal Castello di Calatubo, Alcamo (TP), dal Museo del Cappello Borsalino ad Alessandria e dalla a Chiesa di Sant’Agnello, Maddaloni (CE). Al primo posto nella sezione “Expo – Nutrire il pianeta” è risultata Saline e Laguna Lo Stagnone, Marsala (TP).

L’iniziativa, lanciata lo scorso maggio, aveva chiesto agli italiani di tifare per il nostro Paese e indicare il loro luogo più amato. Il sentimento ha avuto il sopravvento su tutto e ha coinvolto ben 1.658.701 connazionali, rivelando il volto segreto dell’Italia più amata. La grande passione che ci lega al nostro Paese è testimoniata sia dal numero imponente di segnalazioni, sia dalla crescita della partecipazione organizzata da parte di associazioni, gruppi e comitati spontanei, nati spesso proprio in funzione del censimento. Sono stati votati palazzi, chiese, conventi, castelli e aree archeologiche, ma anche parchi, mulini, aree agricole, scuole, fontane, zone industriali dismesse: tutto questo testimonia quanto sia ricco e differenziato il patrimonio artistico, naturalistico e culturale del nostro Paese: nello stesso si dimostra anche quanto spesso sia in pericolo.



Il luogo più segnalato dai partecipanti al censimento è, con 110.341 voti, il Convento dei Frati Cappuccini a Monterosso al Mare (SP). L’edificio domina il la baia ed è stata costruito dai religiosi a partire dal 1619. Danneggiato dall’alluvione del marzo 2013, da sempre luogo del cuore per gli abitanti delle Cinque Terre e per i turisti che affollano questa zona, grazie alle sue opere d’arte, al terrazzo, agli orti, al vigneto e alla limonaia.



Al secondo posto con 92.259 voti la Certosa di Calci (PI), uno dei monasteri certosini più importanti d’Italia. La struttura risale al 1366: dopo anni di assenza di interventi per mancanza di finanziamenti statali, sono ora in arrivo importanti fondi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche grazie alla grande visibilità che questo luogo ha avuto durante i mesi del censimento.



Segue al terzo posto con 71.967 voti il Castello di Calatubo ad Alcamo (TP), un grande complesso architettonico di antichissima origine, collocato su uno sperone roccioso. Nei secoli ha svolto diverse funzioni da fortezza difensiva a masseria, fino a che il terremoto del Belice del 1968, il degrado e un incendio del 2013 hanno arrecato crolli e pesanti danni alla struttura.



Quarto in classifica, con 42.092 voti, troviamo il Museo del Cappello Borsalino ad Alessandria, inaugurato nel 2006 per raccontare la storia del celebre copricapo, prodotto d’eccellenza del made in Italy. Il Comune, per lasciare spazio all’Università, ha deciso di spostare la sede del museo ed entro l’estate dovrebbero partire i lavori per il riallestimento dello spazio, promossi dall’azienda.



Al quinto posto la Campania con la Chiesa di Sant’Agnello a Maddaloni (CE), che ha riscosso 37.766 voti ed è uno degli edifici religiosi più antichi del territorio, di cui le fonti attestano l’esistenza già nel 1113. Oggi la chiesa, meta di grande importanza per i fedeli, versa in condizioni di grave degrado a causa del terremoto del 1980, di una eccezionale nevicata e di discutibili interventi di consolidamento.



La classifica completa comprende 100 diversi luoghi: qui di seguito riportiamo i primi quindici: per l’elenco completo, sito Internet www.iluoghidelcuore.it



1 Convento dei Frati Cappuccini- Monterosso Al Mare – SP - Liguria

2 Certosa di Calci - Calci - PI - Toscana

3 Castello di Calatubo – Alcamo - TP - Sicilia

4 Museo del Cappello Borsalino - Alessandria - Piemonte

5 Chiesa di Sant'Agnello - Maddaloni – CE - Campania

6 Convento Francescano- San Gennaro Vesuviano – NA - Campania

7 Terme del Corallo - Livorno - LI- Toscana

8 Castel Fiorentino – Torremaggiore – FG - Puglia

9 Villa Alari Visconti - Cernusco Sul Naviglio - MI - Lombardia

10 Piandarca della “Predica Agli Uccelli” di San Francesco – Cannara – PG- Umbria

11 Santuario di S. Maria Delle Grazie al Calcinaio - Cortona – AR - Toscana

12 Duomo Vecchio - Organo Antegnati - Brescia – BS - Lombardia

13 Abbazia di San Nicola di Casole – Otranto – LE - Puglia

14 Museo della Collegiata - Castiglione Olona – VA - Lombardia

15 Chiesa Di San Bernardino – Caravaggio – BG – Lombardia