I giardini incantati da Imperia a Ventimiglia

06:00 - Quando l’architettura si coniuga con la natura, ovvero la Riviera dei Fiori, in Liguria, sinonimo di ville liberty, giardini e parchi digradanti verso il mare, progettati da illuminati botanici e architetti. Ecco i luoghi che, proprio per le loro bellezze naturali, fin dall' epoca della regina Vittoria sono stati fra le destinazioni predilette dal bel mondo internazionale.

Un viaggio alla scoperta di giardini, spesso appartenuti a letterati, artisti, nobili o ricchi borghesi che nei secoli scorsi trovarono in Liguria il clima ideale per coltivare la loro passione per la natura. Ecco un itinerario di primavera, alla scoperta di giardini incantati, in tempo per vedere profumate e coloratissime fioriture.



Il dono della Zarina - Sulle alture di Oneglia, circondata da fitti uliveti, si trova Villa Grock, con il suo parco lussureggiante di palme, cedri e alberi rari. Questo giardino è reso unico dal tocco geniale ed eccentrico del suo creatore, il clown svizzero Adrien Wettach (in arte, Grock) che lo fece realizzare in ben dieci anni di lavori. La Belle Epoque si può rivivere a Sanremo, città conosciuta per il Festival della Canzone Italiana e per i fiori. Il noto palmeto della passeggiata a mare, la chiesa ortodossa di Cristo Salvatore e il Casinò, furono donati dalla Zarina Maria Alexandrovna, innamorata di questa località.



Il rifugio di Alfred Nobel - Sempre a Sanremo una collezione di rare specie botaniche è ospitata a Villa Nobel, che prende il nome dal noto scienziato svedese Alfred Nobel, inventore della dinamite, il quale aveva trovato nella città dei fiori il clima ideale per la sua salute cagionevole. Una piacevolissima oasi verde è poi il giardino all’inglese di Villa Ormond, costruita in stile neoclassico a Ottocento dall’architetto Emile Réverdin. Villa Bel Respiro, in stile neorinascimentale, è sede dell'Istituto sperimentale per la Floricoltura, mentre Villa Angerer, in stile liberty floreale, è immersa in un parco di piante esotiche. Il Castello Devachan, nome che significa “secondo cielo del paradiso dell’anima”, è testimonianza della lunga permanenza in India del suo primo proprietario. Il maniero spicca maestoso sulla collina del Berigo, tra palmeti, aranceti, uliveti e una flora tropicale lussureggiante.



Bordighera, la Città delle Palme – Bordighera fu la città che a metà Ottocento attrasse le prime schiere di turisti britannici, ma anche appassionati di botanica, nobili e teste coronate, fra cui la regina Margherita di Savoia. Da non perdere una visita al Giardino Esotico Pallanca, ricco di oltre 3 mila varietà di piante e 30mila esemplari, noto per la sua collezione di cactacee e succulente, la principale d’Italia. Una vera curiosità è anche il parco che attornia Villa Garnier, dimora del famoso architetto francese Charles Garnier, a cui si devono l’Operà di Parigi e il Casinò di Montecarlo. Qui, si trova il palmeto più settentrionale del mondo, unica zona di riproduzione naturale delle palme in Europa insieme a Elche, in Spagna. Nella parte alta di Bordighera, un’altra perla botanica della città, il Giardino di Villa Mariani, oggi sede della Fondazione intitolata a Pompeo Mariani, noto artista che l’acquisto nel 1909 e successivamente fece realizzare il suo atelier. Il parco, che conserva intatto il fascino ottocentesco del giardino all'inglese, fu immortalato in alcuni suoi scorci anche da Claude Monet.



Ventimiglia e i giardini di Villa Hanbury - Nel Golfo di Ventimiglia, l’ultima tappa dell’affascinante itinerario fiorito: i giardini di Villa Hanbury creati nel 1867 da lord Thomas Hanbury, commerciante di seta e di the con Shangai. Questo parco conserva migliaia di diverse tipologie arboree provenienti da aree tropicali e subtropicali di tutto il mondo, che nei 18 ettari del parco si alternano a essenze mediterranee. L’area occupa gran parte del promontorio della Mortola e dal 2000 è zona protetta.



Per informazioni: www.turismoinliguria.it



Per conoscere le condizioni del tempo, visita www.meteo.it

Altri meravigliosi paesaggi della Liguria nel video tratto dagli archivi di "Luoghi di magnifica Italia".