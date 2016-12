Gli alberghi più romantici del mondo

06:00 - Due cuori e una vacanza: ecco il modo migliore per celebrare San Valentino. E a disposizione di chi desidera una fuga a due, ci sono strutture davvero perfette per innamorarsi. Se sognate atmosfere esotiche, la meta giusta è la Thailandia: qui si trova il Place Luxury Boutique Villas, riconosciuto come albergo più romantico del mondo. Il più apprezzato d’Italia si trova a Capri, è l’hotel La Minerva e occupa un notevolissimo nono posto a livello planetario e il terzo sul podio europeo .

Sono queste le indicazioni dei viaggiatori di tutto il mondo, registrate nella classifica Tripadvisor Travelers’ Choice® Hotel Awards 2015, nella categoria Hotel più Romantici. I riconoscimenti sono attribuiti per sottolineare l’offerta degna di nota per servizio, qualità e valore delle strutture e sono decretati sulla base di milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale.



In generale si può dire che il cuore palpita soprattutto in riva al mare: in sei casi su dieci gli alberghi italiani amici di Cupido si trovano in località marine. Oltre all’hotel La Minerva, vincitore assoluto nel nostro Paese, ubicato a Capri, si trovano in classifica due strutture veneziane, il Corte Di Gabriela (2°posto) e l’Hotel Moresco (3°), una di Taormina l’Hotel Villa Ducale di Taormina (4°), quindi la Maison La Minervetta a Sorrento (5°) e il Monastero Santa Rosa Hotel & Spa a Conca dei Marini a Salerno (8°).



Vincitore assoluto a livello mondiale è il The Place Luxury Boutique Villas a Ko Tao in Thailandia, già al top lo scorso anno. “Un posto fantastico immerso nel verde con una vista mozzafiato ed una piscina privata a sfioro unica, il tutto vissuto in un clima di assoluta intimità e riservatezza”: commenta un viaggiatore della community. Vincitore europeo è invece il britannico The Old Rectory Hotel, Martinhoe.



TOP 10 MONDO

1. The Place Luxury Boutique Villas, Ko Tao, Thailandia

2. Riad Noir d'Ivoire, Marrakech, Marocco

3. 2Inn1 Kensington, Cape Town Central, Sud Africa

4. The Old Rectory Hotel, Martinhoe, Regno Unito

5. Akademie Street Boutique Hotel and Guesthouse, Franschhoek, Sud Africa

6. La Fortuna at Atitlan, Santa Cruz La Laguna, Guatemala

7. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

8. The Dairy Private Luxury Hotel, Queenstown, Nuova Zelanda

9. La Minerva, Capri, Italia

10. The Clarence Hotel, Portsmouth, Regno Unito



TOP 10 EUROPA

1. The Old Rectory Hotel, Martinhoe, Regno Unito

2. Anastasis Apartments, Imerovigli, Grecia

3. La Minerva, Capri, Italia

4. The Clarence Hotel, Portsmouth, Regno Unito

5. Hotel Residence Agnes, Praga, Repubblica Ceca

6. Corte Di Gabriela, Venezia, Italia

7. Lindos Blu, Lindos, Grecia

8. Quinta Jardins do Lago, Funchal, Portogallo

9. Grasmere Hotel, Grasmere, Regno Unito

10. Hotel Moresco, Venezia, Italia



TOP 10 ITALIA

1. La Minerva, Capri

2. Corte Di Gabriela, Venezia

3. Hotel Moresco, Venezia

4. Hotel Villa Ducale, Taormina

5. Maison La Minervetta, Sorrento

6. Sextantio Le Grotte della Civita, Matera

7. Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano

8. Monastero Santa Rosa Hotel & Spa, Conca dei Marini

9. Aia Mattonata Relais, Siena

10. Hotel Kristal Palace - Tonelli Hotels, Riva Del Garda