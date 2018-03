Giornata della donna: qualche spunto per festeggiare

Giornata della donna: fuga in rosa Benessere al Lido Palace. Foto di Infraordinario Ufficio stampa 1 di 9 Castello di Petroia Ufficio stampa 2 di 9 Castello di Petroia - Corso di cioccolato Ufficio stampa 3 di 9 Slow Drive in rosa Ufficio stampa 4 di 9 Terme Preistoriche di Montegrotto Ufficio stampa 5 di 9 Terme Preistoriche di Montegrotto Ufficio stampa 6 di 9 Monte delle Vigne Ufficio stampa 7 di 9 Antica Corte Pallavicina - Corso di pasta Ufficio stampa 8 di 9 INC Hotels Group - Grande Albergo Roma a Piacenza e il suo Roof Garden Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

COME DIVE A BORDO DI AUTO DA MITO – Chi ha detto che il piacere della guida è riservato agli uomini? Ci si può trasformare in vere “pilotesse”, con tanto di occhialoni da dive anni ’60, guantini in pelle e kit di mappe ed itinerari per una fuga on the road. Slow Drive, ditta specializzata nel noleggio d’auto d’epoca senza conducente, propone un 8 marzo vintage con un’avventura a quattro ruote. Presente in 9 sedi del nord Italia (Torino, Bergamo, Parma, sul Lago di Garda e sul Lago di Como, Padova, Firenze, Savona e Verona), Slow Drive propone un noleggio di mezza giornata o di una giornata intera per un’esperienza davvero particolare. L’avventura può trasformarsi in dono sotto forma di voucher valido 12 mesi in un cofanetto con tutto l’occorrente per l’esperienza. Si prenota sul sito www.noleggioautodepoca.eu.



WOMAN DAY DI LUSSO SUL LAGO DI GARDA – Una giornata di lussuose coccole in una Spa raffinata sul Lago di Garda: è la proposta della CXI SPA del Lido Palace di Riva del Garda (TN) che, su una superficie di 1500 mq offre un percorso del caldo (tra bagno di tepore a 39°, bagno mediterraneo a 50°, bagno di vapore a 45°, bagno secco finlandese in legno a 90° e stanza del sale a 30°), la piscina interna, idromassaggio, la piscina esterna riscaldata nel grande parco e tanti trattamenti esclusivi. Grazie alla proposta WELCOME DAY SPA è incluso l’ingresso giornaliero alla CXI SPA, un trattamento di 25 minuti a scelta, oppure un mini trattamento viso. Perché, come scriveva Oscar Wilde, “concedetemi il lusso, e chiunque può tenersi il necessario”. Info: www.lido-palace.it .



LEZIONI DI CIOCCOLATO AL CASTELLO - La felicità golosa del cioccolato plasmata nelle proprie mani prende vita nel Castello di Petroia, in provincia di Perugia, che si erge maestoso sull’antica strada che collega Gubbio con Perugia. In questo suggestivo maniero medievale i pasticceri Marina e Leonardo insegnano alle buongustaie a realizzare deliziosi cioccolatini ripieni, dopo un pernottamento di gran lusso. www.petroia.it .



TEA TIME A PIACENZA E TOUR GASTRONOMICO NELLA BASSA PARMENSE – Il tè offre un’idea originale e un rito molto chic, nel quale immergersi davanti alla spettacolare vista a 360° sul centro storico di Piacenza. Il Roof Top del Grande Albergo Roma, che fa parte di INC Hotels Group, nel cuore della città, propone una vasta selezione di infusi da assaporare in compagnia delle amiche, insieme a delizie mignon, biscottini fragranti e altre squisitezze. Oppure al tramonto, ci si può godere un ottimo aperitivo scelto da una drink list classica e innovativa. In alternativa si può optare per un dopo cena all’insegna delle nuove tendenze del bartending e del mondo della mixologist. Spostandosi verso Parma, capitale della gastronomia dell’UNESCO c’è anche l’offerta “Sapori e profumi nella Bassa Parmense”, un tour organizzato da INC Hotels Group, in collaborazione con Maestro Travel Experience. Un’esperienza tra aziende ed eccellenze dell’enogastronomia. Informazioni: www.inchotels.com .



A SCUOLA DI CUCINA ALLA CORTE DELLO CHEF - Le amiche appassionate di cucina celebrano la propria festa alla corte dello Chef stellato Massimo Spigaroli, in un castello trecentesco sul fiume Po. All’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) si può prendere parte a una lezione di cucina dello Chef, per imparare tutti i segreti della pasta fatta in casa. La serata è completata da una cena gourmet a tema con vini abbinati e una notte nell’Antica Corte. www.fratellispigaroli.it .



DEGUSTAZIONE NELLA VIGNA D’AUTORE - La cantina Monte delle Vigne di Ozzano Taro (PR) organizza per la Giornata della donna un viaggio alla scoperta delle origini del vino, con una degustazione in cantina. Tra i terreni ricchi di calcare e argilla che scendono fino alla riva destra del fiume Taro crescono le viti da cui nascono vini dal sapore intenso. La visita in cantina con le amiche si fa alle ore 10, alle 15 o alle 17, compresa la degustazione guidata dei vini Monte delle Vigne. Info: www.montedellevigne.it .



BENESSERE NELLE TERME PREISTORICHE SUI COLLI EUGANEI – Appuntamento alle Terme Preistoriche di Montegrotto (PD), un hotel storico e ricco di fascino ai piedi dei Colli Euganei, nel bacino termale più grande d’Europa. Lo stabilimento è specializzato nella fangobalneoterapia e propone variegati trattamenti benessere e le calde piscine panoramiche immerse tra gli alberi del parco dell’hotel. Pacchetti speciali per la festa della donna, dall’8 all’11 marzo 2018, con pernottamenti, pensione completa e rituali di benessere. (www.termepreistoriche.it)