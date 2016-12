Fai: una maratona nell’Italia più intrigante

Da Napoli a Venezia - A Napoli verranno proposte visite alla monumentale Chiesa di San Giovanni a Carbonara e alla Stanza del Lazzaretto dell'ex Ospedale della Pace, caratterizzata da un ballatoio che costeggia le pareti, usato per calare cibo e bevande ai malati, e da pregevoli affreschi; a Venezia saranno aperti tre luoghi della comunità armena, a testimonianza dell'antico e profondo legame che la unisce ai veneziani, tra cui l'Isola di San Lazzaro degli Armeni, donata nel 1717 dalla Repubblica di Venezia a un gruppo di monaci in fuga dall'assedio turco e oggi uno dei maggiori centri che mantiene in vita lingua, letteratura e tradizioni armene.



Una Expo del 1911 - A Roma si potrà ammirare il quartiere che si è sviluppato in occasione dell'Esposizione Universale del 1911 e dei 50 anni del Regno d'Italia e sarà possibile visitare Villa Poniatowski, splendido edificio cinquecentesco della cui trasformazione fu incaricato l'architetto Valadier agli inizi del 1800: restaurato con i proventi del Gioco del Lotto, oggi ospita una sezione del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.



Da Milano a Bari - E ancora a Milano si andrà alla scoperta dei luoghi che raccontano la storia dell'impegno civico che da sempre caratterizza la città: tra questi il Monte di Pietà, istituito su volere di Ludovico il Moro nel 1498 con l'intento di garantire l'accesso al credito ai ceti sociali più umili, riadattato dal Piermarini nel 1796 e l'Archivio storico del Policlinico, con la visita ai saloni del Capitolo d'Estate e del Capitolo d'Inverno; a Modena verrà proposto un itinerario dedicato alla street art: alla scoperta dei graffiti presenti in molti luoghi identitari della città tra cui il vecchio Palazzetto dello Sport di Modena, conosciuto anche come Palamolza, luogo sacro per la storia sportiva della città, che ha visto l'inizio dell'epopea della gloriosa squadra di pallavolo Panini Modena; a Bari si potrà fare una passeggiata tra architetture antiche e contemporanee, come Palazzo Fizzarotti, vero e proprio gioiello in stile neo-gotico veneziano realizzato tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900.



Bologna, sul filo della musica - A Bologna le aperture avranno invece come filo conduttore la musica: tra queste alla Regia Accademia Filarmonica ci si potrà emozionare di fronte ai manoscritti autografi di Rossini e Mozart e ammirare la collezione di caricature di famosi musicisti realizzate in terracotta da Eugenio Amadori; luoghi immersi nel silenzio e nella pace quelli proposti ad Alcamo (TP), come i giardini di Palazzo Rocca, un polmone verde completamente nascosto alla vista nel pieno centro cittadino.



