Estate al parco divertimenti: ecco i più apprezzati d’Europa

Estate è sinonimo di divertimento e spensieratezza in compagnia di amici e di familiari, e insieme un momento in cui si cerca di tornare un po’ bambini. Ecco dunque il grande successo dei parchi a tema e acquatici. In cui sfuggire alla calura tra scivoli e piscine, o nello spasso di qualche adrenalinica attrazione . Ecco allora la Top10 delle strutture più visitate e apprezzate dal pubblico di tutta Europa, con una nota di merito per tre parchi italiani, in ottima posizione a livello europeo.

La classifica è stilata da TripAdvisor, il sito per la pianificazione e prenotazione di viaggi, che ha reso noti i vincitori del Travelers’ Choice™ Attractions Parchi Divertimento & Parchi Acquatici. I vincitori sono stati determinati sulla base di un algoritmo che ha preso in considerazione la qualità e la quantità delle recensioni e i punteggi relativi a parchi divertimento e parchi acquatici negli ultimi 12 mesi.



La struttura più apprezzata a livello mondiale si trova negli Stati Uniti ed è la Universal's Islands of Adventure di Orlando, Florida. Il parco a tema più apprezzato a livello europeo è invece il tedesco Europa-Park, situato a Rast, non lontano da Friburgo, mentre il parco acquatico pià amato d’Europa è il Parco Siam di Adeje, in Spagna.



La struttura più gettonata di casa nostra è invece Gardaland, prima nella Top10 italiana e al settimo posto nella classifica europea dedicata ai parchi a tema. Riconoscimenti europei anche per Etnaland e Aqualandia, rispettivamente al quarto e nono posto nella Top10 dei parchi acquatici.



TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO & PARCHI ACQUATICI ITALIA

1. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR)

2. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG)

3. Mirabilandia, Ravenna

4. Etnaland, Belpasso (CT)

5. Aqualandia, Jesolo (VE)

6. Ditellandia Acquapark, Mondragone (CE)

7. AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS)

8. Aquafantasy, Trinità d’Agultu (OT)

9. Zoomarine, Pomezia (RM)

10. Parco acquatico Cavour, Valeggio sul Mincio (VR)



TOP 10 PARCHI DIVERTIMENTO EUROPA

1. Europa-Park, Rast, Germania

2. Giardini Tivoli, Copenhagen, Danimarca

3. Le Puy du Fou, Les Epesses, Francia

4. Disneyland, Marne-la-Vallee, Francia

5. PortAventura Park, Salou, Spagna

6. Paultons Park, Casa di Peppa Pig World, Romsey, Regno Unito

7. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda, Italia

8. Walt Disney Studios, Marne-la-Vallee, Francia

9. Blackpool Pleasure Beach, Blackpool, Regno Unito

10. Zoomarine Algarve, Guia, Portogallo



TOP 10 PARCHI ACQUATICI EUROPA

1. Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna

2. Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa, Cipro

3. Water Park, Faliraki, Grecia

4. Etnaland, Belpasso, Italia

5. Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria

6. Slide and Splash, Lagoa, Portogallo

7. H2O Aquapark, Rostov-on-Don, Russia

8. Druskininkai Aquapark, Druskininkai, Lituania

9. Aqualandia, Jesolo, Italia

10.Parco acquatico Fasouri Watermania, Limassol, Cipro