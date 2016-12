Ecco la top ten italiana del divertimento

Un graditissimo riconoscimento per alcuni di quei paradisi per bambini e genitori che sono i parchi a tema: un diversivo concreto e reale alle emozioni virtuali dei giochi al computer. Quest'anno Tripadvisor (www.tripadvisor.it) ha monitorato ben 553 attrazioni in Asia, Canada, Europa, India, Sud America, Sud Pacifico e Stati Uniti. Le classifiche sono state stilate in base a milioni di recensioni e opinioni sulla qualità di divertimento, parchi acquatici, zoo e acquari a livello mondiale raccolte negli ultimi 12 mesi.



In questa speciale classifica l'Italia si fa onore: Gardaland non solo conquista la prima posizione della classifica italiana dei Parchi Divertimento & Acquatici ma si posiziona anche quinta nella Top 10 europea dei Parchi Divertimento: è quindi Gardaland l'attrazione più apprezzata d'Italia, Sul podio italiano anche Leolandia a Capriate San Gervasio (BG) (2°) e Mirabilandia a Ravenna (3°).



Per quanto riguarda invece la categoria Parchi Acquatici sono ben due le attrazioni nostrane a classificarsi nella rispettiva Top 10 europea: Aqualandia a Jesolo (VE) che conquista il sesto posto (quarto nella classifica combinata italiana) e, a seguire in ottava posizione, AcquaPark Odissea 2000 a Rossano (CS), quinto nella classifica italiana dei Parchi Divertimento & Acquatici.



Se si tratta di acquari, il capoluogo ligure batte tutti. L'Acquario di Genova raggiunge, infatti, il gradino più alto del podio italiano nella categoria Zoo & Acquari. Con oltre 4.400 recensioni, Genova guadagna un posto anche nella top 10 europea degli acquari più apprezzati posizionandosi a metà classifica. Rimanendo sul territorio nazionale, conquistano la medaglia d'argento e di bronzo nella categoria Acquari & Zoo rispettivamente il Parco Natura Viva di Bussolengo (VR) e il Parco Zoo Punta Verde di Lignano Sabbiadoro (UD).



Ma ecco di seguito le classifiche.

Top ten Parchi divertimento e acquatici in Italia:

1. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda (VR)

2. Leolandia, Capriate San Gervasio (BG)

3. Mirabilandia, Ravenna

4. Aqualandia, Jesolo (VE)

5. AcquaPark Odissea 2000, Rossano (CS)

6. Parco acquatico Cavour; Valeggio sul Mincio (VR)

7. Etnaland, Belpasso (CT)

8. Zoomarine, Pomezia (RM)

9. Aquafollie , Caorle (VE)

10. Le Vele Acquapark, San Gervasio Bresciano (BS)



Top ten Parchi divertimento in Europa:

1. Europa-Park, Rast, Germania

2. PortAventura Park, Salou, Spagna

3. Giardini Tivoli, Copenhagen, Danimarca

4. Disneyland, Marne-la-Vallee, Francia

5. Gardaland Park, Castelnuovo del Garda, Italia

6. Walt Disney Studios, Marne-la-Vallee, Francia

7. Alton Towers, Farley, Regno Unito

8. Zoomarine Algarve, Guia, Portogallo

9. Paultons Park, Casa di Peppa Pig World, Romsey, Regno Unito

10. Efteling, Kaatsheuvel, Paesi Bassi



Top ten Parchi acquatici Europa:

1. Parco Acquatico Siam, Adeje, Spagna

2. Water Park, Faliraki, Grecia

3. Parco acquatico Fasouri Watermania, Limassol, Cipro

4. Parco Acquatico WaterWorld, Ayia Napa, Cipro

5. Costa Martianez, Puerto de la Cruz, Spagna

6. Aqualandia, Jesolo, Italia

7. Slide and Splash, Lagoa, Portogallo

8. AcquaPark Odissea 2000, Rossano, Italia

9. Action Aquapark, Sunny Beach, Bulgaria

10. Druskininkai Aquapark, Druskininkai, Lituania



Top ten Zoo e Acquari in italia:

1. Acquario di Genova, Genova (quinta nella classifica europea)

2. Parco Natura Viva, Bussolengo (VR)

3. Parco Zoo Punta Verde, Lignano Sabbiadoro (UD)

4. Zoo Safari, Fasano (BR)

5. Oltremare, Riccione (RN)

6. Parco Faunistico le Cornelle, Valbrembo (BG)

7. Zoom Torino, Cumiana (TO)

8. Lido di Jesolo Sea Life Aquarium, Jesolo (VE)

9. Tropicarium Park, Jesolo (VE)

10. Acquario Cala Gonone, Dorgali (NU)