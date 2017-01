Dalle Alpi al mare lo splendido inverno della Liguria

Diversi stabilimenti, infatti, hanno deciso di aderire all’iniziativa per allungare la stagione balneare, offrendo un servizio ristorante e bar, solarium, cabine e noleggio di sdraio e ombrelloni. Gli stabilimenti aperti coprono l’intera regione, da Levante a Ponente, passando per l’area genovese. A Sestri Levante, i Bagni Liguria offrono un servizio elioterapico gratuito per rigenerarsi grazie ai raggi del sole, oltre a un bar con veranda sul mare, luogo ideale per gustare appetitosi piatti e la famosa focaccia ligure, cullati dallo sciabordio delle onde. A Genova, invece, il Nuovo Lido offre solarium, una piscina coperta con acqua di mare depurata e riscaldata (per chi proprio non sa rinunciare a una bella nuotata), idromassaggio, ristorante-bar e un campo di pallavolo e mini tennis.



Stabimenti balneari aperti - I più sportivi troveranno pane per i propri denti anche allo Squash di Genova, dove oltre a poter prendere il sole si potrà sfidare i propri amici a una partita di squash o allenarsi nella nuova palestra fitness. Sempre nel capoluogo ligure, i Bagni San Nazaro propongono pacchetti e abbonamenti speciali per la stagione invernale. Passando alla Riviera di Ponente, tra gli stabilimenti che restano aperti, vi sono i Bagni Stella Maris a Pietra Ligure, i Bagni Molo ad Alassio con giochi per bambini, bar e palestra vista mare, e i Bagni Garibaldi a Finale Ligure, dove fino a marzo ci si potrà rilassare all’open bar, sulla terrazza del ristorante, sdraiati su un lettino o nella sala interna riscaldata, mentre i bambini avranno a propria disposizione un grande parco giochi recintato e sorvegliato.



I cimenti invernali - Un motivo in più per frequentare il mar Ligure d’inverno è l’appuntamento con i tradizionali cimenti invernali. Il tuffo in mare fuori stagione è diventato un appuntamento fisso per le migliaia di turisti e residenti che affollano la Riviera Ligure in attesa del “fatidico tuffo”. Da dicembre fino a marzo, sono molte le cittadine rivierasche che propongono questo divertente bagno fuori stagione, che si conclude in una festa con musica, falò e distribuzione di cioccolata calda, focaccia, frittelle… A Ponente solo per citarne alcune: Alassio il 26 dicembre, Borghetto S. Spirito il 27, a Loano il 28, a Pietra Ligure il 31 e a Finale Ligure il 6 gennaio, ma numerosi sono gli appuntamenti anche a Levante: Genova, Rapallo, S. Margherita Ligure, Riva Trigoso, Deiva Marina, Lerici.



Dalle Alpi al mare - Che si tratti di sci alpino, snowboard, sci di fondo, free ride o scialpinismo, le montagne della Liguria offrono numerose piste dedicate agli appassionati di sport invernali. Mecca dei freerider ma molto amata anche dalle famiglie, Monesi di Triora offre impianti di risalita e ben 17 km di piste, oltre a percorsi per lo sci fuoripista lungo le pendici del monte e gli ampi valloni. Ai piedi del monte Maggiorasca, la località di Santo Stefano d'Aveto propone agli amanti della neve tante occasioni per divertirsi, grazie a nuovi impianti di risalita, uno snowpark per bambini, 4 itinerari per lo sci di fondo distribuiti su circa 34 chilometri e un ospitale rifugio dove fare una gustosa pausa ristoratrice a base di piatti tipici locali.



Sulle ciaspole con vista mare - Per chi preferisce invece scoprire le montagne della Liguria in piena tranquillità, affondando lentamente il passo nella neve soffice, non c’è modo migliore di farlo se non con le ciaspole ai piedi e le racchette in mano. I sentieri che si snodano sulla dorsale montuosa, come quelli che si trovano lungo i Parchi dell'Aveto e dell'Antola, consentono di immergersi nel silenzio ovattato dell’inverno in una cornice alpina e, in alcuni casi, di ammirare dall’alto suggestivi panorami sul mare. Esplorando i boschi di larice delle Alpi Liguri, si raggiunge ciaspolando la vetta più alta della regione, il Monte Saccarello, a 2.201 m., dove la vista spazia dal Monviso al mare.



Per ulteriori informazioni: www.turismoinliguria