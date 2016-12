Dal mare ai monti, con la mamma e col papà

Avventure stregate all'Alpe di Siusi -Lo Sciliar è un massiccio di grande suggestione che contraddistingue le Dolomiti, patrimonio mondiale Unesco. I boschi ai suoi piedi, riuniti nell'area vacanze Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol) sono luoghi incantati, intrisi di una magica energia, popolata di antiche leggende. In agosto i piccoli possono vivere esperienze fiabesche, a contatto con la Strega Martha, che dalla notte dei tempi si occupa dei bambini e della cura della natura. Il programma “Streghe e magia all'Alpe di Siusi” è un emozionante viaggio di una settimana a caccia di avventure misteriose.



Un paradiso per i bambini in Alto Adige – L'estate risplende Vipiteno, in Alto Adige/Südtirol, tra castelli e malghe, pascoli e fiori, alberi da frutto e boschi incantati. Per immergersi in questo regno magico ad alta quota, c'è il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno. Circondato da un parco naturale, l'hotel ospita un'azienda agricola, dove i piccoli viaggiatori possono conoscere da vicino gli animali della fattoria. Per chi ama l'avventura, nel parco Parco Alta Fune Skytrek c'è un universo di percorsi sospesi tra gli alberi, con ponti traballanti, corde, reti ed ostacoli da superare. A pochi km ecco il Parco Avventura Ladurn, da cui raggiungere la spettacolare cascata con un salto di 46 metri. O ancora il Monte Cavallo, da percorrere a piedi, in mountain bike, o per i papà e le mamme, daguardare dall'alto sul parapendio.



La piadina? È un gioco da ragazzi! - Baby masterchef non si nasce, si diventa. E lo sanno bene nei Ricci Hotels di Cesenatico (in provincia di Forlì-Cesena) dove per tutta l'estate i piccoli ospiti delle strutture possono cimentarsi ai fornelli, imparando tutti i segreti per cucinare la regina della tavola romagnola: la piadina. Dopo un'intensa giornata di sole e nuoto i piccoli vacanzieri, armati di grembiule, si divertono “con le mani in pasta” seguendo un corso di baby piadina.



E no che non mi annoio! - Quest'estate, all'Excelsior Mountain Style Spa Resort di San Vigilio di Marebbe (Bz), grandi e – soprattutto – piccini non corrono il rischio di annoiarsi. La struttura inoltre offre servizi ad hoc per i piccoli ospiti: l'animazione con personale specializzato, un ricco programma di attività ludiche e sportive, dalla domenica al venerdì, la foresta delle avventure con la capanna sull'albero, la divertente teleferica, il parco giochi; e ancora tavolo da ping-pong, calcetto, playstation, ma anche una piscina fatta apposta per loro, a 32°C di temperatura e 30 cm di profondità.



Caccia all'uovo di drago - Al Castello di Gropparello (in provincia di Piacenza) tutte le domeniche di luglio e di agosto, le Giornate Fantastiche sono l'occasione per scoprire qualcosa di più sulla storia del maniero, tra cavalieri, orchi streghe e draghi. Tra le Gole del Vezzeno, animazione di tipo fantasy che ha il suo momento magico nelle domeniche di luglio e agosto, giocando con Mago Merlino, aiutati da Morgana e per una grande caccia al tesoro, alla fine della quale il più meritevole otterrà l'investitura a Primo Cavaliere del Drago, difensore del Castello di Gropparello.



Un nonno per amico – Mai dimenticare i nonni: che potrebbero approfittare delle proposte del consorzio Italy Family hotels, con di vantaggi, sconti, omaggi esclusivi e pacchetti speciali. Al nuovo Family Hotel Savini di Milano Marittima (Ravenna), ad esempio, fino al 13 settembre 2015 per una settimana di vacanza i nonni over 60 hanno forti sconti, con soggiorno gratuito per due nipoti fino ai 16 anni di età. Per i nonni che preferiscono la montagna l'Ambiez Suite Hotel di Andalo (TN) propone dal 6 al 13 settembre 2015 l'offerta "Nonni e nipotiI" per 7 notti per due adulti e un bimbo fino a 6 anni non compiuti.