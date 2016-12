5 novembre 2014 Crete Senesi: dal re tartufo a bordo del treno a vapore Lungo una ferrovia dimenticata da Siena e Grosseto fino a San Giovanni d’Asso Tweet google 0 Invia ad un amico

11:54 - Una scia di bianco vapore, inconfondibile anche se così inconsueta da ammirare oggi tra le campagne e le colline italiane. Così come rara e unica – ma anche molto preziosa – è la traccia lasciata nell’aria dal bianco tartufo. Le due raffinatezze, l’una per i viaggiatori l’altra per i buongustai, si uniscono con un mix davvero speciale a partire dai due fine settimana dell’8-9 e del 15-16 novembre in occasione della 29esima edizione della Mostra mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi in programma a San Giovanni d’Asso.

Come raggiungere questo luogo? In auto certamente, ma per i veri intenditori c’è un’alternativa che si chiama “Trenonatura”. Si parte da Grosseto o da Siena e si viaggia lungo la linea “dimenticata” Asciano-Monte Antico a bordo di littorine d’epoca trainate da una bellissima locomotiva a vapore. Partendo da Siena, il treno passa da Buonconvento e Monte Antico, alle pendici dell’Amiata, e attraversa le zone del Brunello di Montalcino per raggiungere San Giovanni d’Asso. Rientrando verso Siena, percorre invece la Val d’Orcia e le Crete passando per Asciano e regalando alla vista scorci delle colline toscane difficili da cogliere da qualsiasi strada.



Si può prendere il treno anche da Grosseto, magari dopo un giro nel centro storico della città e una visita allo splendido Duomo di San Lorenzo. La linea attraversa la Valle dell’Ombrone e la Val d’Orcia per raggiungere infine Monte Antico dove programmare una visita al Castello, fortezza da cui è possibile godere di uno dei panorami più suggestivi di tutta la regione: un dirupo che va a terminare nella piana del fiume Ombrone con la mole del Monte Amiata a fare da incantevole sfondo.



San Giovanni d’Asso e tutta l’area delle Crete Senesi, rappresentano una ghiotta occasione per degustare e acquistare il prezioso Tartufo Bianco delle Crete Senesi, e per conoscere le altre grandi eccellenze di questo territorio, dall’olio extravergine di oliva al formaggio pecorino, dal miele al vino della Doc Orcia. Si possono inoltre effettuare visite al museo del Tartufo (il primo in Italia), fare un tour dei frantoi, conoscere le aziende agricole e soddisfare il proprio palato scegliendo fra un ampio ventaglio di rinomati ristoranti. Il tutto per scoprire la cultura enogastronomica di un territorio unico, ricco di tradizioni e prodotti di qualità.



