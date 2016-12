Cremona, la città più dolce d’Italia

11:17 - Secondo la tradizione è la città delle tre T: il torrone, il Torrazzo e … il prosperoso decolleté delle signore locali. Cremona è una splendida città nel cuore della Pianura Padana, a poca distanza dal fiume Po. Le sue origini romane e il grande splendore in epoca medievale hanno lasciato monumenti preziosi e un centro storico suggestivo, mentre le antiche tradizioni della liuteria richiamano subito alla mente nomi gloriosi come Stradivari, Guarnieri e Amati, creatori di straordinari strumenti ad arco. Il periodo pre-natalizio è particolarmente favorevole alla visita, in particolare in occasione della annuale Festa del Torrone (quest’anno in programma dal 15 al 23 novembre), quando la città si veste a festa e si mostra in tutta la sua dolcezza.

La visita di Cremona prende il via dalla Piazza del Comune, cuore della città. Bella e raccolta come un lussuoso salotto, la piazza è dominata dalla maestosa facciata romanica in marmo bianco e rosso del Duomo, e sovrastata dal celebre Torrazzo. A pochi passi di distanza il Battistero, mentre sull’altro lato della piazza si trovano il duecentesco Palazzo del Comune e la Loggia di Militi. Poco oltre, in piazza Marconi, si trova il Palazzo dell’Arte che ospita il Museo del Violino.

Il Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta, è un grande edificio romanico costruito a partire dal 1100 e completato circa due secoli dopo, con aggiunte successive e con elementi gotici, rinascimentali e barocchi. Contiene notevoli capolavori, tra cui un importante ciclo di affreschi, realizzati da diversi autori del primo Trecento, un coro ligneo quattrocentesco e uno splendido organo. All’interno della cattedrale sono custodite anche pregevoli opere come la Grande Croce d’Argento del 1478. Il Duomo costituisce un tutt’uno con il Battistero, dedicato a San Giovanni Battista: è un edificio di pianta ottagonale, come voleva la tradizione in riferimento numerologico all’8, che simboleggia l’eternità e la Resurrezione. La costruzione, iniziata nel 11 67, fu completata in epoca rinascimentale. L’interno prende luce da due serie di bifore sovrapposte e dalla lucerna alla sommità della cupola.



La piazza è dominata dal celebre Torrazzo, simbolo per eccellenza della città di Cremona. Con i suoi 112 metri di altezza è il campanile storico più alto d’Italia e una delle torri in muratura più alte del mondo. Secondo la tradizione popolare fu costruito a partire dal 754 e terminato nel 1300 circa. Sulla facciata si trova uno splendido orologio astronomico, uno dei maggiori al mondo per dimensioni, costruito tra il 1583 e il 1588 da Francesco e Giovan Battista Divizioli e rappresenta la volta celeste con le costellazioni zodiacali attraversate dal moto del Sole e della Luna.

Dall’altro lato della piazza si trova il Palazzo del Comune, costruito a partire dal 1206. Le sale contengono interessanti decorazioni del XVI secolo. Sotto i colonnati ci sono bar e locali storici e di grande tradizione, che fanno della piazza uno dei luoghi di incontro più animati della città. A poca distanza dalla Piazza del Comune si trova il Palazzo delle Arti, sede del Museo del Violino, dove in questo periodo è in corso la bella mostra “La nascita di Magnum. Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, David Seymour, George Rodger”



Il Museo del Violino conserva una ricca collezione di preziosi strumenti ad arco delle scuole di liuteria cremonesi. Il percorso di visita propone una ricostruzione della bottega del liutaio, in cui vengono presentate le diverse parti di cui è costituito un violino, le fasi della costruzione e gli attrezzi utilizzati dagli mastri liutai. La sala 5, la più importante del museo, custodisce gli strumenti più importanti dei grandi maestri cremonesi, tra cui un celebre violino di Antonio Stradivari de 1715 e vari esemplari della famiglia Amati e Guarneri. Il Museo è aperto dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. Tutte le informazioni si trovano online su www.museodelviolino.org.