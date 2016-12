Courmayeur: vacanze e sport sul tetto d'Europa

L'estate 2015, a Courmayeur, sarà ricordata come quella che ha visto l'inaugurazione della nuova funivia Skyway Monte Bianco: un'altra ottima occasione per dimenticare l'automobile e partire per un'avventura in cima al Tetto d'Europa, fino ai 3.462 metri di Punta Helbronner. L'impianto di ultimissima generazione sostituisce le precedenti Funivie del Monte Bianco, ed è una vera meraviglia tecnologica, capace di offrire un'esperienza di viaggio imperdibile nel cuore del massiccio del Monte Bianco. Tra le tante novità di quest'anno anche la foto più grande del mondo scattata – si fa per dire – da Filippo Blengini e che, stampata, occuperebbe 100 metri per 30: ne forniamo un parziale assaggio.



Sport ad alta quota - In estate il Monte Bianco diventerà soprattutto un'oasi dove dedicarsi agli sport della montagna: i sentieri di Courmayeur – che si trova sul percorso del Tour du Mont Blanc, il secondo più famoso trekking al mondo – saranno un invito a scoprire i paesaggi più alti d'Europa. E ancora alpinismo, bike, e soprattutto trail: Courmayeur è una delle capitali di questa disciplina, qui si svolgono, anche quest'anno, competizioni di rinomanza mondiale, come l'Ultra-Trail du Mont-Blanc e il Tor des Géants, ma anche il Gran Trail Courmayeur (11-12 luglio). Novità del 2015, la primissima edizione, l'8 agosto, del Courmayeur Mont Blanc Skyrace, una competizione tutta verticale (11 km e 2200 metri di dislivello) che unirà Courmayeur a Punta Helbronner (3.462 metri). Anche chi ama le due ruote troverà pane per i suoi denti, con la "La Montblanc”, una maratona di granfondo in bicicletta tra i paesaggi della Valdigne (5 luglio), alla sua terza edizione.



Anche buona cucina di montagna - Courmayeur è anche un percorso sensoriale fra sapori, profumi e piatti tipici della gastronomia valdostana. Tanti gli appuntamenti gourmet dell'estate: “Le delizie e le virtù della Valle d'Aosta”, nei mesi di luglio e agosto, "Aperitivo con lo chef", novità 2015, quattro appuntamenti targati che vedranno affiancarsi barman e chef nella realizzazione di aperitivi stuzzicanti, a base di finger food e specialità valdostane. Altri momenti imperdibili saranno il Marché Agricole de la Valdigne, mercato di prodotti locali e Lo Matsòn, importante fiera enogastronomica dedicata ai sapori di Courmayeur e dintorni. Completano le proposte gastronomiche la versione estiva di Shopping & Gourmet, che associa i commercianti e i piccoli produttori del territorio, e due atelier gourmet, laboratori di cucina che sfrutteranno, come atelier, gli storici forni di villaggio.



Maggiori informazioni: www.courmayeurmontblanc.it/



Per informazioni sulle condizioni atmosferiche in tempo reale: www.meteo.it