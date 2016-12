Coccole d’inverno: le Spa a tutto relax

06:00 - Il nuovo anno è appena iniziato e già ci sentiamo stanchi e stressati? Basta un fine settimana, magari un po’ allungato, per staccare la spina, concedersi una pausa di distensione e regalarsi qualche coccola. Ecco allora una selezione di Spa in cui il benessere è un culto, magari con un tocco di originalità e qualche atmosfera inconsueta.

SALE MARINO TRA LE NEVI O RELAX IN MINIERA – A San Giovanni in Valle Aurina, a pochi minuti di auto da Plan de Corones, la Spa del BestWellness Alpenpalace propone una Spa salina con una grotta di sale in cui rilassarsi davanti alla parete di gradazione salina e una piscina, anch’essa con acqua salata, in cui galleggiare tra i colori che si alternano nel locale per una vera e propria cromoterapia. L’albergo propone anche di un programma del “buon sonno” in camere rivestite di legno di cirmolo, dalle riconosciute proprietà rilassanti, e un giardino delle erbe,(Info: www.alpenpalace.com/it/cst/). A pochi chilometri dal resort è aperta a scopo museale l’antica miniera di Predoi. Da qui, fino al 1893 si estraeva il rame: ora la miniera è visitabile da marzo a ottobre. Il centro climatico, che si raggiunge nelle viscere della montagna a bordo di un trenino, è un grande ambiente attrezzato in cui restare per un paio d’ore respirando aria purissima, completamente priva di allergeni e di sostanze inquinanti grazie alla particolare ventilazione naturale della montagna. Particolarmente utile a persone allergiche o con affezioni respiratorie. . (Info: http://www.ich-atme.com/it/).



BENESSERE ATTIVO CHE SCACCIA IL MAL DI SCHIENA - Lo storico albergo Posta Zirm di Corvara, in Alta Badia, è l'unico centro autorizzato in Italia in cui si praticano il rivoluzionario metodo LnB Motion, per ristabilire l’equilibrio muscolare e dinamico del corpo, alleviando così i dolori dovuti a contratture muscolari, infiammazioni e irrigidimenti. Il metodo, adottato come allenamento complementare da molti campioni olimpionici, consiste in esercizi per ottenere l'allungamento sistematico delle fibre muscolari, abbinati a tecniche di digitopressione painless, da parte di operatori specializzati. Info: www.postazirm.com/it/ .



IN VAL GARDENA LA BABY SPA - Coccole anche per i piccini al Family Spa Grand Hotel Cavallino Bianco di Ortisei. L’albergo, che si fregia del titolo di migliore struttura al mondo per le famiglie secondo le classifiche di TripAdvisor, offre un menù di baby trattamenti per i piccoli dai tre mesi ai 12 anni: dal bagno Dream Bubbles, ricco di essenze e profumi, da fare insieme a mamma e papà, fino al “Teenager massage”, particolarmente rilassante e benefico. Per i piccoli c’è poi una linea di prodotti cosmetici adatti alla loro pelle, a base di avena e di estratti naturali, che piaceranno anche alle mamme in cerca di cosmetici delicati e per pelli sensibili. Info: www.cavallino-bianco.com/it..



SCI E DOPO SCI A BORMIO – La tradizione termale di questa regione è ben nota: le acque, che sgorgano a una temperatura di 37-42 gradi, offrono un caldo relax al termine della giornata sugli sci o in alternativa allo sport sulla neve. Grazie a uno speciale pacchetto, il Bormio Pass, si possono acquistare in un’unica card lo skipass per sciare e l’accesso alle terme. Gli stabilimenti QC Bagni Vecchi ripercorrono la tradizione delle terme romane, con grotte antichissime e sorgenti millenarie, fino alla piscina all'aperto, a picco sulla conca di Bormio. I QC Bagni Nuovi propongono invece un percorso con quattro diversi settori: i Giardini di Venere (rigenerante), la Grotta di Nettuno (disintossicante), i Bagni di Giove (acquatonico – rivitalizzante) e i Bagni di Ercole (rilassante). Nelle vasche di Nettuno c’è la musicoterapia subacquea e acqua a temperatura differenziata. Info: www.bagnidibormio.it/ .



LA PERSONAL SPA – Sulle nevi di Lenzerheide, nel cantone svizzero dei Grigioni, il Privà Alpine Lodge è un moderno e confortevole chalet-resort in cui molti appartamenti dispongono di una sauna privata. Molto confortevole e facile da usare, è un caldo rifugio sempre a propria disposizione, nell’intimità del proprio appartamento. E se si desidera un massaggio o un trattamento, basta rivolgersi alla reception e l’operatore arriva direttamente a casa. Info: www.privalodge.ch.



BAGNI DI PISA – La Spa ed il centro termale di Bagni di Pisa Palace &Spa si avvalgono dell’efficacia delle sorgenti termali che sgorgano ad una temperatura di 37°C. Le acque ricche di solfati, calcio e magnesio e sono particolarmente apprezzate per la loro qualità e tollerabilità. Per rilassarsi ci sono la grande piscina Bioaquam con differenti idromassaggi, la Thalaquam con acqua in soluzione salina al 18%, in cui "galleggiare" in relax assoluto, e il Bagno di Minerva per chi ama i getti idromassaggio intensi e soffianti. La struttura è aperta agli ospiti dell'albergo, ma anche ai visitatori esterni con una propria reception. Info: www.bagnidipisa.com..



NELLA SAUNA IN MEZZO AL LAGO – Godersi il calore della sauna e insieme il panorama del Parco Nazionale Neusiedler See – Seewinkel, nella regione austriaca del Burgenland: siamo al St. Martins Spa & Lodge, una bella struttura immersa in un contesto naturale molto suggestivo. Il lago, infatti, quasi al confine tra Austria e Ungheria, insieme alla pianura che lo circonda, è una importante oasi faunistica molto conosciuta dagli appassionati di birdwatching, tanto che il soggiorno termale viene proposto in abbinamento a speciali safari fotografici e di osservazione degli uccelli, con la guida di ranger specializzati e attrezzati con binocoli e altri presidi ottici. La Spa del resort ha una nuova area panoramica sul lago, costruita direttamente sull’acqua, con sauna panoramica, aree relax e accesso diretto al lago. .

.

ESOTICA E ROMANTICA – La Blue Spa del Carlisle-Bay Hotel di Antigua, nelle Piccole Antille, ha un nome che già dice tutto: immersa negli splendidi colori della lussureggiante natura Caraibica, è il complemento perfetto per un resort all’insegna del romanticismo e del comfort a due, che incarna lo spirito del glamour a piedi nudi. La Spa occupa un grande padiglione immerso nel verde, tra atmosfere e ambienti suggestivi e adatti al relax e alla meditazione, in particolare allo yoga. I trattamenti sono basati su una linea di cosmetica naturale, con ingredienti tropicali: saponi, creme con aloe vera, sale marino caraibico.. www.carlisle-bay.com/ .



IDROMASSAGGIO ESTREMO - Egitto, Soma Bay - The Cascades, Spa & Thalasso Soma Bay, si trova a circa quaranta chilometri da Hurgada, sul Mar Rosso. Soma Bay è una penisola riservata alle vacanze: oltre a cinque grandi alberghi, vi si trova il grande centro termale Les Cascades in cui la talassoterapia sfrutta tutte le proprietà e i poteri curativi delle acque cristalline del Mar Rosso. Ci si può rilassare con numerosi trattamenti, tra cui docce Vichy e massaggi manuali under water, ma soprattutto è da non perdere la Thalasso Tonic Pool, una piscina di 750 metri quadrati. Qui, immersi in acqua marina ad alta salinità e portata alla temperatura di 38 gradi, ci si abbandona a un percorso completo di idromassaggi che tonificano dalle caviglie al collo. C'è anche una zona attiva in cui si fa ginnastica nella corrente sotto la guida di un istruttore, www.residencedescascades.com.