Cinque outlet tra gastronomia e musica di qualità

Tutti pazzi per gli outlet , che sono divenuti un’alternativa non soltanto per gli acquisti ma anche per il tempo libero. Ecco che alcuni di essi, tra i più rinomati e frequantati da oltre 15 milioni di persone nel 2015, hanno organizzato una rassegna estiva dedicata alla musica e alle eccellenze enogastronomiche italiane. che farà tappa presso cinque destinazioni di shopping e di divertimento.

Tutto nasce dall’idea di creare sinergia tra gli outlet gestiti da Multi Outlet Management e il territorio in cui sorgono, a cominciare dal vino. Land of Fashion riconosce l’importanza di accogliere lungo i suoi spazi questa tradizione regalando ai visitatori l’evento Village Night, una rassegna di appuntamenti dedicati alla promozione delle tipicità di cinque territori (Palmanova Outlet Village, Franciacorta Outlet Village, Mantova Outlet Village, Valdichiana Outlet Village e Puglia Outlet Village) grazie ad un’offerta esclusiva di intrattenimento, attraverso ospiti serate musicali e culturali di valore, momenti che coniugheranno grande musica e divertimento.



Shopping tra musica e vini - Franciacorta Outlet Village in Lombardia, Valdichiana Outlet Village in Toscana, Mantova Outlet Village in Lombardia, Palmanova Outlet Village in Friuli Venezia Giulia e Puglia Outlet Village a Molfetta, hanno scelto di costellare i mesi più caldi dell’anno con una proposta di appuntamenti animati da isole dedicate alle degustazioni dei vini più importanti proposti in collaborazione con i Consorzi di Tutela del territorio, Dj set, ariosi momenti di musica classica e concerti live animati da interpreti della musica italiana e internazionale. I visitatori avranno quindi la possibilità di dedicarsi allo shopping e attendere gli imperdibili concerti live serali, degustando i migliori vini e prodotti tipici della nostra Penisola.



Un ventaglio di star - Ed ecco il calendario di Land of Fashion: si comincia il 6 agosto dall’ Outlet Village di Palmanova in Friuli Venezia Giulia: spettacolo con i Tiromancino Unplugged. Seguiranno in settembre: il 3, concerto degli Stadio al Mantova Outlet Village; il 9, al Franciacorta Outlet Village ecco Nick The Nightfly, che si esibirà anche il 17 al Valdichiana Outlet Village; finale il 24 nel Puglia Outlet Village con Massimo Lopez e la sua orchestra. Oltre ai grandi interpreti della musica, movimenterà l’ambiente anche il Dj Marco Fullone di Radio Montecarlo, music designer che ha realizzato colonne sonore di sfilate ed eventi esclusivi in tutto il mondo.