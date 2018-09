Carnia incantevole. E l autunno ridipinge le Alpi

Boschi incantevoli sotto le cime delle montagne con un clima non ancora rigido, che invita a fare le utlime escursioni. I percorsi più belli e ricchi di spunti paesaggistici e naturalistici della Carnia, dall’Alto Tagliamento alla Val d’Incarojo, sono stati mappati in collaborazione con il Cai di Ravascletto e raccolti in una mappa, che ne riporta descrizione e dettagli.



Trekking e albergo diffuso - La mappa è in distribuzione negli uffici d’informazione turistica e negli Alberghi diffusi di Sutrio, Comeglians, Ovaro, Lauco, dove gli escursionisti potranno alloggiare godendo della genuina atmosfera che questo genere di struttura sa dare. Si soggiorna infatti in abitazioni ricavate dalla sapiente ristrutturazione di vecchi edifici rurali, indipendenti ma facenti capo a un’unica reception. Di varia lunghezza e difficoltà (ma tutti accessibili a chiunque abbia un minimo di allenamento), gli itinerari consentono di fare trekking in ambienti assolutamente diversi fra loro, dai boschi alle praterie in quota, e sono caratterizzati ciascuno da un tema ben preciso. Possono essere anche compiuti parzialmente, per passeggiate di durata più breve.



Tra le memorie della Grande Guerra - Il percorso da Passo Cason di Lanza a Casera Pramosio si snoda, ad esempio, fra Italia e Austria, seguendo la cresta delle montagne che fanno da confine fra i due stati. Sono i luoghi dove fu combattuta la Grande Guerra, di cui si incontrano molte possenti vestigia, con lunghissime trincee, postazioni e camminamenti. Sulle tracce della Grande Guerra anche il percorso da Casera Pramosio a Passo di Monte Croce Carnico, dove è possibile visitare fortificazioni austriache e italiane restaurate e trasformate in Museo storico all’aperto.



Tra borghi intatti e panorami mozzafiato - Il percorso che si snoda ad anello attorno a Forni Avoltri tocca i noti Rifugi Tolazzi, Lambertenghi Romanin e Marinelli, e porta alla scoperta del laghetto di Bordaglia, uno fra i più affascinanti dell’arco alpino. Uno degli itinerari più vari e divertenti è quello che si snoda sullo Zoncolan, monte noto a sportivi e no perché la sua salita è la tappa più dura del Giro d’Italia: partenza da Ovaro, arrivo ad Arta Terme, tocca malghe e punti panoramici, attraversa pascoli, boschi di alto fusto, piccole borgate rurali.



I percorsi delle malghe - Trekking di particolare interesse naturalistico, geologico e panoramico è il Sentiero delle Creste sul Monte Verzegnis, che ha una serie di varianti più o meno impegnative. Ha come tema le malghe (e quindi è consigliabile farlo in estate, quando le mandrie sono nei pascoli d’alta montagna) il trekking che da Sauris di Sopra porta a Mione e tocca alcune fra le più belle casere carniche, dove in estate è possibile acquistare formaggi e, in alcune, fermarsi anche a mangiare: Casera Malins, Casera Vinadia Grande, Casera Pieltinis, Malga Losa, Casera Forchia.



Per maggiori informazioni: www.carnia.it