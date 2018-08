Basilicata: musica e delizie gastronomiche a Muro Lucano

A Muro Lucano è iniziato il conto alla rovescia per la 6° edizione di Borgo inVita – Lucano Folk Festiva l, uno degli eventi di punta dell’estate lucana in programma i prossimi 10-11-12 agosto . Un percorso enogastronomico, artigianale e culturale che si tiene in un teatro open air, quel Borgo Pianello che con i suoi affascinanti vicoli e le sue stradine è da annoverarsi senza dubbio come uno dei più belli d’Italia .

“Lucano Folk Festival”, nato soprattutto per valorizzare le eccellenze lucane è una kermesse che in questa edizione ha come obiettivo valorizzare attraverso la musica e l’arte le tradizioni popolari di Basilicata, Campania e Puglia. Nel corso delle tre serate si alterneranno sul palco tre prestigiosi gruppi, ognuno dei quali rappresenterà una regione.



Musica di altissima qualità - Venerdì 10 agosto appuntamento con gli Ars Nova: calcano piazze, vicoli, mercati e marciapiedi di tutta Italia ma si esibiscono anche ad importanti eventi e festival tra Francia, Spagna, Grecia e Svizzera. Hanno un forte legame con la musica e le storie della cultura campana e hanno potuto approfondire la ricerca etno-musicale del resto d' Italia. Sabato 11 invece la scena sarà degli Agotrance: a rendere omaggio all’indimenticabile Antonio Infantino, scomparso da pochi mesi, ci penseranno i suoi tarantolati guidati da Agotrance, al secolo Agostino Cortese, per tantissimi anni braccio destro del Maestro. La serata conclusiva guarderà alla Puglia con i Tarantula Garganica, un nome che evoca subito il suono e il ritmo della Tarantella, della chitarra battente e delle castagnole, cioè di una magia musicale ancora vivissima e fonte inesauribile di canti, balli, poesie. Il gruppo vanta importanti presenze sui palcoscenici di Portogallo, Gran Bretagna e Francia.



Artisti lucani - Le novità del Lucano Folk Festival riguardano anche il coinvolgimento di un gruppo di artisti lucani aggregati intorno al progetto Intramoenia (Potenza, 2017), legato alla cultura e alle tradizioni della Basilicata. Lungo le vie del Borgo si articoleranno interventi artistici e verrà proiettato il Docufilm “Mal d’Agri”, di Mimmo Nardozza e Salvatore Laurenzana.



Dal tartufo alla birra - Tra gli incantevoli e suggestivi vicoli del borgo e nelle affascinanti case-grotta si articolerà un percorso in cui domineranno i prodotti tipici: si potranno assaggiare arrosticini di carne al provolone impiccato,prodotti a base di tartufo e primi piatti ispirati alla tradizione, come gli strascinati mollicati con i peperoni cruschi. Sarà possibile degustare l’ottima Birra Morena, brand della Famiglia Tarricone, che è un’altra eccellenza lucana, soprattutto nella sua versione Craft Beer, che riscuote sempre più successo anche grazie ai prestigiosi riconoscimenti ottenuti in ambito europeo e mondiale.



Per maggiori informazioni: www.muroinvita.it