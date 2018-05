Avventure, bici e gelati: è la Liguria kid friendly

Soprattutto i bambini, dopo il forzato “letargo” invernale, trovano da Ponente a Levante tante destinazioni per godersi il primo sole e condividere tante attività. Dallo sport ai percorsi culturali, fino alle prime giornate in spiaggia, la primavera ligure ha già il sapore dell’estate.



Una regione per i cicloamatori - Un’escursione su due ruote in Liguria è un’ottima occasione che unisce la possibilità di stare all'aria aperta, praticando uno sport sano e scoprendo tante cose nuove. Le piste ciclabili della Liguria, spesso ricavate dal recupero di ex tracciati ferroviari, sono ideali anche per i più piccoli; sono percorribili in totale sicurezza e offrono impareggiabili vedute. I vari percorsi offrono accesso a borghi e siti di interesse turistico e permettono anche soste per una gustosa merenda con i prodotti locali. Da non perdere un’edizione in famiglia del “Giro”, con una bella tappa sulla ciclabile del Ponente Ligure tra San Lorenzo al mare e Ospedaletti, una delle più belle e lunghe in Italia.



Avventura assicurata - La voglia di stare all'aperto è soddisfatta anche dai parchi avventura: divertimento assicurato per i più piccoli e un'esperienza stimolante per tutta la famiglia: immersi nella lussureggiante vegetazione dell’entroterra ligure, offrono spesso sensazionali vedute sul mare. Tra le cime degli alberi si trovano passaggi aerei che formano veri e propri percorsi acrobatici. Ponti tibetani, teleferiche su carrucole, corde, reti e passerelle conducono in totale sicurezza i giovani esploratori lungo il tragitto. Ma l’entroterra offre anche percorsi nei Parchi della Regione che promuovono escursioni e percorsi pensati anche per i più piccoli, per permettere loro di conoscere un ambiente sano e nuovo. Fino al 5 giugno queste aree saranno protagoniste con l’evento “Maggio dei Parchi”.



Nelle viscere della terra - Se la Liguria affascina per il suo paesaggio, non può che stupire per ciò che custodisce nelle viscere della terra. Ad esempio, esplorare la miniera di Gambatesa a bordo dei trenini per minatori è davvero emozionante: 1.500 metri di itinerario che si sviluppa all'interno del sito minerario delle Miniere di Gambatesa in Val Graveglia, nell'entroterra di Chiavari (GE), da cui, nel 1876, si estraeva il manganese. Un’escursione diversa che sa abbinare l’aspetto ludico a quello didattico. Esperienza simile è la visita alle Grotte di Toirano (nel Savonese), alla scoperta di stalattiti, grotte e cristalli sulle tracce di orsi delle caverne e uomini preistorici grazie ai vari resti, risalenti a migliaia di anni fa.



Un mare di proposte per i bimbi - Ma torniamo al mare: la riviera di Ponente, grazie alle distese di sabbia bianca e alle acque del mare poco profonde, sono ideali per famiglie con bambini. Lungo la Riviera di Levante i borghi sono punteggiati di zone dedicate ai giochi per bambini: vi sono infatti grosse strutture gonfiabili per regalare loro ore di divertimento, mentre gli adulti possono tranquillamente farsi un bagno nelle acque cristalline. Nella nuova sezione In Blu del sito beactiveliguria è disponibile un elenco di operatori che organizzano attività legate al mare adatte a bambini: a partire dallo snorkeling, fino alla scuola di vela, ma anche SUP, tante proposte kids friendly per divertirsi in mare in totale sicurezza.



La costa delle gelaterie - Dulcis in fundo, non sarebbe estate senza un gustoso gelato, elemento di dolcezza che accomuna adulti e bambini, mettendo d’accordo tutta la famiglia. La riviera ligure è punteggiata da eccellenti gelaterie; sul sito lamialiguria.it, una selezione delle 15 gelaterie da non perdere.



Per maggiori informazioni: www.lamialiguria.it