Attrazioni di tendenza: dieci luoghi italiani da non perdere

La Top Ten è stilata da TripAdvisor®, il sito per la pianificazione e prenotazione dei viaggi, nel suo Attractions Trend Index per la stagione primaverile, con le attrazioni che hanno registrato la maggior crescita d’interesse da parte dei viaggiatori internazionali per la primavera. La classifica è stata compilata sulla base della percentuale di crescita delle sessioni di ricerca dei viaggiatori globali su TripAdvisor, comparando i dati del 2016 e del 2017 nel periodo compreso tra l’1 marzo e il 16 aprile. Sono state prese in considerazione le attrazioni con un minimo di 19.000 sessioni nel periodo relativo al 2016 e un punteggio minimo di 4 pallini su 5 su TripAdvisor.



“La primavera è la stagione ideale per organizzare gite fuori porta, regalarsi un viaggio alla scoperta di luoghi ricchi di monumenti e attrazioni o esplorare le bellezze che circondano la propria città” ha commentato Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “L’Attractions Trend Index di TripAdvisor offre una panoramica delle attrazioni italiane che stanno riscuotendo la maggiore crescita di interesse da parte dei viaggiatori e può essere di ispirazione per organizzare e prenotare i propri viaggi”



Top 10 attrazioni di tendenza per la primavera 2017

1 - Basilica di Santa Maria Maggiore – Roma - Questa maestosa basilica fu fatta erigere da papa Sisto III. L’imponenza esterna affascina i passanti e li spinge a scoprire l’interno dell’edificio riccamente adornato.



2 - Valle dei Templi – Agrigento, Sicilia - L’eccezionale stato di conservazione di questa area archeologica l’ha resa celebre in tutto il mondo e ne ha permesso l’inserimento tra i beni considerati patrimonio dell’umanità dall’Unesco.



3 - Chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore – Milano - La facciata esterna di questa chiesa non rende l’idea della ricchezza che si cela al suo interno. Dipinti, stucchi e affreschi ricoprono quasi ogni angolo, dalle pareti al soffitto.



4 - Foro Romano – Roma - Se Roma è un museo a cielo aperto, il Foro Romano rappresenta una delle sue “sale” più visitate.



5 - Galleria degli Uffizi – Firenze - Oltre a essere il museo più apprezzato d'Italia dai viaggiatori di Tripadvisor, la Galleria degli Uffizi è anche una delle attrazioni di tendenza per la primavera 2017 e attrae innumerevoli viaggiatori da tutto il mondo.



6 - Galleria Vittorio Emanuele II – Milano - A pochi metri di distanza dal Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele rappresenta un’attrazione per numerosi viaggiatori che ne apprezzano la struttura e che la considerano luogo ideale per passeggiare sotto la cupola maestosa, esplorare i dintorni in compagnia e gustare un aperitivo.



7 - Palazzo Vecchio – Firenze - L’ex centro del potere fiorentino non ha solo un valore storico ma anche un rilievo artistico e culturale che ne fa una delle mete preferite dai viaggiatori.



8 - Duomo di Milano - Oltre alla bellezza della maestosa Cattedrale, i viaggiatori apprezzano anche la vista ravvicinata della “Madunina” in un tour guidato tra le guglie.



9 - Museo Egizio – Torino - Un luogo per respirare l’atmosfera dell’antico Egitto scoprendone storia e misteri. Apprezzato dai visitatori di tutto il mondo, è uno dei fiori all’occhiello della città della Mole.



10 - Monte Etna – Catania - Un luogo in cui la natura dà spettacolo, non solo per il paesaggio, ma soprattutto per le spettacolari eruzioni del vulcano.