Aspettando Halloween, i cimiteri più belli d’Italia

12:10 - I cimiteri sono da sempre luoghi che hanno molto da raccontare, a partire dalla storia dei personaggi che vi riposano fino ai tanti racconti di fantasia che ne alimentano la popolarità. Luoghi a metà tra fascino e paura… quale occasione migliore, se non il weekend di Halloween, per visitarli?

La classifica dei cimiteri più belli del nostro Paese è stata stilata da TripAdvisor, la grande community online di viaggiatori, che in occasione di Halloween ci svela la top ten dei cimiteri più sugestivi d’Italia. “Che siate o no amanti del brivido, questi dieci luoghi sono veri e propri reperti storici, che vale la pena scoprire”spiega Valentina Quattro, portavoce di TripAdvisor per l’Italia. “Dalle Catacombe di San Gennaro a Napoli fino al Cimitero Monumentale di Milano, ovunque vi troviate in Italia il giorno di Halloween non potrete di certo… annoiarvi a morte”.



Le catacombe di San Gennaro, Napoli- Queste antiche aree cimiteriali interamente sotterranee risalgono al II secolo D.C. e sono considerate uno dei principali monumenti di Napoli.

Cimitero Monumentale, Milano- E' un vero e proprio museo all’aperto: tra i personaggi celebri che qui riposano spiccano i nomi di Alessandro Manzoni, Filippo Tomaso Marinetti e tanti illustri personaggi e famiglie protagonisti dell’ultimo secolo.

Cimitero delle Fontanelle, Napoli- Un luogo ricco di fascino e mistero. Si tratta di un ossario che accoglie circa 40.000 vittime della grande peste del 1656 e del colera del 1836.

Cimitero Acattolico per Stranieri, Roma- Situato nel quartiere Testaccio di Roma, è diverso dai cimiteri comuni per le sue atmosfere da verde Inghilterra. Da menzionare, alcune tombe di famosi quali Keats, Shelley, Goethe, Gramsci.

Catacombe di San Giovanni, Siracusa- Ricavate da un antico acquedotto, si trovano nei cunicoli della Siracusa sotterranea e conservano intatti scheletri divisi per tipologie, perfettamente vestiti e allineati.

Catacombe di San Callisto, Roma- Cinquanta martiri e sedici pontefici sepolti in un complesso cimiteriale di quindici ettari per una lunghezza di quasi venti chilometri.

Camposanto, Pisa- Il monumento più fotografato della città è di certo la Torre, ma nel periodo di Halloween è una visita da non perdere. Non è solo un capolavoro artistico ma è anche un sentiero di letture, dal latino classico all'italiano contemporaneo, e una galleria di persone e di oggetti che hanno fatto la storia d'Italia nei secoli, e di personaggi che hanno riempito i libri scolastici con le loro scoperte e vittorie.

Cimitero di Staglieno, Genova- Adagiato ai piedi di una collina, ospita numerosi personaggi illustri tra cui la tomba di Mazzini e quella della moglie di Oscar Wilde. Immancabili sono le sezioni ebraiche, ortodosse, anglicane, e dei soldati alleati della Seconda Guerra Mondiale.

Catacombe dei Cappuccini, Palermo- Uno spettacolo un po' gotico, ma che vale la pena di essere visto. E se pensate che la “Bella Addormentata” esista solo nelle favole, rimarrete impressionati dalla mummia della piccola Rosalia Lombardo, vestita di tutto punto e che sembra stia semplicemente dormendo.

Catacombe di San Sebastiano, Roma- Si tratta di tre piani di loculi e tombe di famiglia che risalgono al III secolo D.C.