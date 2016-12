Bed&Rec, incidi il tuo cd tra i trulli pugliesi

foto Ufficio stampa Correlati Fare musica tra trulli e ulivi Bed&Rec, il primo studio di registrazione turistico italiano. La formula, ideata dall’associazione Officina Musicale, ha già coinvolto decine di appassionati. In una location di 100 metri quadrati a pochi chilometri da Castellana Grotte, in piena Valle d’Itria, è possibile realizzare il backstage della incisione discografica e usufruire di un pullmino per le gite in zona, fra grotte, trulli e mare. I musicisti dormono in una villa con due stanze, giardino e servizi. Registrare il proprio cd immersi nella campagna pugliese, tra vegetazione mediterranea e trulli. Ha inaugurato qualche mese fa ed è già un caso nazionale,. La formula, ideata dall’associazione, ha già coinvolto decine di appassionati. In una location di 100 metri quadrati a pochi chilometri da Castellana Grotte, in piena Valle d’Itria, èe usufruire di un pullmino per le gite in zona, fra grotte, trulli e mare. I musicisti dormono in una villa con due stanze, giardino e servizi.

A pochi metri di distanza, tra macchia mediterranea e cielo azzurro, ecco gli studi di registrazione con sale regia, spazi per editing, montaggio e riprese. L’associazione Officina Musicale mette a disposizione anche uno staff audio, un mezzo di trasporto e un palco. A essere attratta dal Bed&Rec, Erica Mou r i quattro musicisti della sua band, oltre a Checco Zalone. Le trattorie locali poi offrono servizio di catering con orecchiette, mozzarelle e piatti caserecci. Perché se l’occhio vuole la sua parte, la gola non è da meno.

