Settembre: è tempo di vendemmia

Si sa che settembre , per tutti gli enoappassionati, è uno dei mesi più belli dell'anno, è il tempo della vendemmia . L'uva è pronta per essere raccolta, le aziende vinicole aprono le porte a tutti coloro che desiderano vendemmiare e cominciano le prime fasi di lavorazione del vino. Se anche voi siete tra quelli che amano trascorrere giornate intere tra vigneti e profumo di vino ecco un elenco di alcune tra le migliori aziende vinicole italiane ed europee e le più belle feste per trascorrere una perfetta vendemmia.

TRA UVA, SPETTACOLI E FESTE – Moltissime tenute che fanno parte del Movimento Turismo del Vino, durante il periodo della vendemmia per accogliere al meglio i visitatori organizzano, oltre ai momenti dedicati alla raccolta e alle prime fasi di preparazione del vino, eventi come concerti, spettacoli e mostre d'arte. Le tenute interessate sono un numero nutrito e sono presenti in moltissime regioni del nostro Paese. Per maggiori informazioni: Franciacorta invece, dal 28 al 29 settembre, torna il Festival del Franciacorta in Cantina all'interno del quale vengono proposti momenti dedicati al camminare con l'evento una “Camminata utile” tra arte, cantine, vigneti; Tour per cantine in minibus e bicicletta, Nordic Walking fra le vigne, Menu dedicati alla vendemmia ed Escursioni notturne con degustazione. – Moltissime tenute che fanno parte del, durante il periodo della vendemmia per accogliere al meglio i visitatori organizzano, oltre ai momenti dedicati alla raccolta e alle prime fasi di preparazione del vino, eventi come. Le tenute interessate sono un numero nutrito e sono presenti in moltissime regioni del nostro Paese. Per maggiori informazioni: www.movimentoturismovino.it . Ininvece, daltorna ilall'interno del quale vengono proposti momenti dedicati al camminare con l'evento unatra arte, cantine, vigneti;in minibus e bicicletta,fra le vigne,ed

Per l’occasione le cantine della Franciacorta aprono le porte agli eno-turisti con l’obiettivo di far conoscere i loro migliori prodotti. L'appuntamento con la “Camminata Utile” si tiene il 29 settembre con partenza da Corte Franca alle 9.30; i tour, gratuiti e della durata di 3 ore, in minibus partono da Rovato e conducono alla visita con degustazioni in 2 /3 cantine; per chi ama la bicicletta ci sono gli itinerari guidati con sosta in cantina ( gli itinerari partono alle 14.00 dal Campeggio del Sole di Iseo). Gustosissimi i menu dedicati alla vendemmia che ristoranti e agriturismo hanno elaborato per il Festival mentre per chi desidera soggiornare in Franciacorta durante la manifestazione la Strada del Franciacorta propone diversi pacchetti week-end ad un prezzo che va dai 90 € in agriturismo ai 250 € in hotel a 5 stelle.