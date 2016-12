Vacanze settembrine: le mete low cost

Dall’il Consorzio Riccione Turismo trasforma in. Gli albergatori che aderiscono all'iniziativa si impegnano infatti a trasformare in buoni vacanza l’IMU pagata nel 2012 dai turisti che soggiornano nelle loro strutture. Gliin questione sonoe la promozione è valida per tutti coloro che prenoteranno unaper almeno(o in camera doppia) nel periodo dall'1 al 30 settembre 2013, consegnando all’arrivo in hotel, copia del proprio F24. Per informazioni dettagliate: www.visitriccione.com Mentre per tutti coloro che trascorreranno le vacanze con i propri bambini,di(FC), festeggiano le famiglie con le, tante offerte ad hoc, nelle due formule di hotel e residence, che propongono soggiorni gratis per i bambini fino ai 6 anni e per i nonni; spiaggia gratis e tanto altro ancora.Infine iloffre un buono di. Il progetto a cui ha aderito il consorzio si chiama Green To Me e prevede uno sconto o un cadeau per tutti gli ospiti di uno degli hotel del consorzio che dimostrano di essere arrivati a bordo di un mezzo ecologico. A chi arriva con un'auto elettrica, ibrida, a metano o alimentata a gpl verrà consegnato subito un buono di 50 euro, per un soggiorno minimo di sette giorni. Per maggiori informazioni: www.cesenaticobellavita.it – Se al mare della Riviera preferite quello della Sardegna, una soluzione adatta al vostro viaggio settembrino e low cost c'è. A(CA) l'in località Spartivento, dal 21 settembre al 13 ottobre 2013, offre soggiorni a persona in mezza pensione a prezzi che partono dai 90 euro. Il resort è elegante e raffinato e permette di raggiungere i luoghi più belli di Chia. Preparatevi a vivere un angolo di paradiso.- C'è chi afferma che il Trentino raccolga gran parte delle bellezze del mondo. Costui non ha poi tutti i torti. Trascorrere qualche giorno tra le Dolomiti, significa infatti avere la possibilità di godere di boschi rigogliosi, rocce che assumono al tramonto mille colori diversi per il fenomeno dell'Enrosadira, borghi fantastici, tanta storia e arte. Vi state già domandando da quale luogo del Trentino cominciare la vostra conoscenza della regione e dove poter alloggiare? Sicuramente uno dei borghi più belli della regione è(TN) con il suoche propone tantissimi pacchetti vacanza sia per gli appassionati di trekking (“Trentino Charme e La Sportiva: due marchi d’eccellenza”) che per i più romantici (pacchetto“Enrosadira”, per godere del fantastico fenomeno che interessa le rocce delle Dolomiti). Per maggiori informazioni sull'hotel: www.villakofler.it