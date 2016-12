foto Ufficio stampa Correlati I campioni del concorso Il Parco più Bello

I parchi più belli d'Italia Il Giardino della Villa Medicea di Castello a Firenze e il Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio (Verona), sono i vincitori del concorso il Parco più Bello d'Italia 2013. Che ne dite di organizzare una gita per visitare entrambi? Oltre il mare settembre è infatti uno dei mesi più adatti per darsi alla conoscenza di paesaggi e giardini. Il clima è particolarmente mite e la fioritura è ancora rigogliosa. Allora buona passeggiata a tutti.

TRA FIORI, ARTE E CHILOMETRI DI TAPPETI ERBOSI– I due vincitori dell'undicesima edizione del Parco più Bello d'Italia, Il Giardino della Villa Medicea di Castello a Firenze, per la categoria Parchi e Giardini Privati, e il Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio (Verona), per la categoria Giardini Pubblici, sono due dei veri e propri angoli di paradiso del nostro Paese. Lo splendido Giardino della Villa Medicea di Castello si trova in Toscana, a Firenze, ed è considerato un modello di giardino all’italiana tra i meglio conservati e insieme ad altre ville e giardini medicei è stato recentemente inserito nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Tra tutte le bellezze del parco spiccano sicuramente le sedici aiuole al centro delle quali si trova la fontana raffigurante Ercole ed Anteo; il “giardino degli agrumi” con le sue centinaia di piante rare di agrumi e l'affascinante Grotta degli Animali rivestita da mosaici policromi, concrezioni calcaree, ciottoli e conchiglie.