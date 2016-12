La Sardegna si visita in treno

Nel 1921 lo scrittore inglese Lawrence visitò la Sardegna in treno . Da questo memorabile tour, a bordo del treno sulla linea a scartamento ridotto, nacque anche il celebre libro “Mare e Sardegna” . Un'avventura che oggigiorno è possibile vivere grazie al Trenino Verde che offre diverse tratte turistiche che attraversano quasi tutta l'isola. Le tratte sono: Mandas-Arbatax, Isili-Sorgono, Macomer-Bosa, Sassari-Nulvi-Palau. Inoltre per tutti gli amanti della navigazione lacustre, da quest'anno c'è anche la possibilità di unire prenotare un biglietto unico Trenino Verde-Battello per unire al viaggio in treno un bel giro in battello stile Missisipi o del lago Liscia (in Gallura) o del lago Flumendosa (provincia di Cagliari). A voi la scelta.

DA MACOMER A BOSA - Una tra le tratte più belle, sicuramente la più apprezzata da chi non può rinunciare al mare neanche dal finestrino di un treno, è quella che da Macomer conduce a Bosa. La tratta, in vigore fino al 6 settembre, è estremamente panoramica e spazia da paesaggi come l'altopiano di Campeda, a 500 metri di altezza, fino a quelli di Bosa Marina vicino alla foce del Temo. Durante il viaggio il protagonista è sempre lui, il mare, che compare ad ogni risvolta del treno. La partenza è dalla stazione di Macomer, di fronte quella delle FS. Da qui poi si può scegliere di andare o sulla linea di trasporto pubblico fino a Nuoro oppure su quella turistica fino a Bosa. La diramazione si presenta poco dopo la partenza: a est si procede per la linea TPL, a ovest verso il mare.

Il paesaggio che incontrerete è veramente affascinante: ampie distese a pascolo, nuraghi, tra cui spicca quello ben conservato di Succoronis, posto poco distante dalla linea e tanta natura selvaggia. Infine si arriva al punto più alto della linea nella fermata di Bosa (537 m) per poi proseguire lentamente verso il mare. La successiva fermata è a lato dell'abbazia cistercense di Santa Maria di Corte per procedere in linea parallela al Rio Furrighesu, affluente del Temo fino ad arrivare alla stazione di Sindia. Il mare qui, pur non vedendosi, si percepisce dall'intensa luminosità dell'atmosfera e per l'inclinazione degli alberi modellati dal maestrale.