Valle d'Aosta: itinerari lungo i ru

In, la natura e la storia di alcuni tra i più bei borghi della regione si scoprono attraverso gli itinerari lungo isull'Adret, il versante soleggiato della Valle. Un modo originale per trascorrere alcuni giorni tra storia, miti e leggende.

ITINERARI LUNGO I RU – Il vostro viaggio attraverso gli itinerari lungo i ru potrebbe iniziare dalla scoperta del Ru de Ruet la cui storia è legata alla leggenda della frana della Becca France del comune di Sarre. L'abitato di Sarre è infatti sovrastato da una montagna priva della sua metà. Una cava? Niente di tutto ciò. La conformazione della misteriosa montagna è legata alla frana di Becca France che, oltre 500 anni fa cancellò ogni traccia dell’antico villaggio di Thoura. Volete scoprire da vicino questo evento naturale? Bene, percorrendo a piedi il ru de Ruet che prende origine dal torrente Clusellaz e porta l’acqua nei frutteti di Sarre, proprio al di sotto del vecchio abitato, scoprirete tutta la bellezza di questo luogo e verrete a conoscenza della leggenda del mendicante.

Da queste parti si narra infatti che, tempo fa, un mendicante chiese aiuto agli abitanti del luogo ma nessuno lo volle aiutare. Solo una povera vedova lo accolse nella sua catapecchia. Il mendicante, per restituire tanta gentilezza, condivise il pane con la donna e i suoi figli e disse loro di fuggire perché il mattino seguente sarebbe caduta una frana sul villaggio. Dati Tecnici: Dislivello: 76 m.; Percorrenza: 45’; Periodo: marzo-ottobre; Difficoltà: facile. La seconda tappa del vostro viaggio si chiama Ru Courtaud: 22 chilometri, posti al di sopra dei 1800 metri di quota, che tratteggiano le Valli d’Ayas e di Valtournenche realizzati per convogliare l’acqua dei ghiacciai del Monte Rosa fino all’area di Saint-Vincent.

Il canale fu costruito per sconfiggere la siccità del 1393 ma ci vollero ben 40 anni e 24 fiorini d’oro zecchino per completare la realizzazione: uno dei più complessi ru della storia valdosana. La storia narra che un gruppo di capifamiglia dell'epoca, per ovviare alla situazione al limite che si stava creando a causa della siccità, chiese a Ibleto di Challant, il nobile proprietario dei terreni, di poter convogliare parte delle acque del ghiacciaio del Monte Rosa fino al Colle di Joux. Ibleto accettò la proposta in cambio di 24 fiorini d'oro zecchino. Dati Tecnici: Dislivello: 389 m.; Percorrenza: 3h30’; Periodo: tutto l’anno; Difficoltà: medio-facile