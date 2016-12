In Friuli Venezia Giulia, sdraiati su una spiaggia

UNA STAZIONE BALNEARE TRA VALLI E BOSCHI – Lo stabilimento balneare si chiama Nauticave ed è stato costruito sulle rive del lago Raibl, nello splendido scenario delle montagne del Tarvisiano. Una valida alternativa alla più consueta vacanza al mare con tutti i benefici di essere in un luogo di montagna che garantisce sempre aria pura e una temperatura meno calda delle località marine. Una vacanza perfetta non solo per chi è stufo della solita spiaggia ma anche per tutti coloro che hanno dei figli. Il centro è di nuovissima realizzazione dotato di una zona spiaggia con ombrelloni, sdraio, lettini, attrezzature nautiche (barche a remi e a vela, pedalò, surf bike, kayak e windsurf per i più piccoli) e giochi per i bambini.

Infine la regione per coloro che acquisteranno la FVG Card - la carta turistica regionale che con una spesa contenuta offre al suo possessore e a un bambino sotto i 12 anni l’accesso gratuito ai principali musei, monumenti e attrazioni della regione e prevede inoltre significativi sconti a oltre 200 strutture convenzionate – offre l'opportunità di accedere allo stabilimento balneare e alle

lezioni di nordic walking del lunedì mattina senza ulteriori spese. Per chi poi trascorrerà le vacanze con i propri figli, la stessa carta comprende moltissime attività per i più piccoli che vanno dai giochi e le arrampicate del mercoledì alle gite in carrozza del martedì e venerdì fino alle piacevoli passeggiate alla scoperta di tutti i segreti del bosco (sabato e domenica).

La card offre la possibilità di vivere l'emozione dei sentieri della Grande Guerra (martedì, giovedì e venerdì), dei fenomeni carsici (venerdì) e delle malghe e dei loro prelibati formaggi (martedì). Infine, per i più grandicelli ci sono le diverse passeggiate o escursioni con vari gradi di difficoltà, accompagnati sempre da una esperta guida naturalistica o alpina. La FVG Card è acquistabile a 15€, 20€ o 29€ (rispettivamente per la durata di 48 e 72 ore o per un’intera settimana) in tutti gli infopoint TurismoFVG, le agenzie di viaggio e gli hotel convenzionati e ora anche online nel portale www.turismo.fvg.it. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia TurismoFVG o contattare il numero verde 800 016 044.

Infine, per chi volesse unire all'ozio della spiaggia anche dei momenti culturali, la località di Raibl, Cave del Predil, per chi non lo sapesse è anche sede di una delle più importanti miniere europee di piombo e zinco, che fu chiusa nel 1990 ma che ora è visitabile a bordo di un trenino a trazione elettrica.