Torgnon, il Paese del Sole

In, c'è un piccolo villaggio alpino conosciuto come ilper i suoi ampi terrazzamenti soleggiati. Questo borgo è. Situato nella Valle del Cervino è uno di quei posti di una bellezza semplice e genuina. Una vacanza tra natura, musica e tantissimi eventi.

TORGNON, UNA MONTAGNA DI EVENTI – Il piccolo borgo di Torgnon, a 1500 metri di altezza, di 500 abitanti e 22 frazioni alpine, non offre solamente tanta natura e paesaggi mozzafiato ma anche moltissime iniziative per coppie, famiglie e appassionati dell’aria aperta e della montagna. Tra gli appuntamenti di agosto c'è la manifestazione di musica classica “ClassicA Torgnon 2013” che, inaugurata dalla splendida voce di Katia Ricciarelli, il 16 agosto presenta il Trio Promenade – Ercole Ceretta, Stefano Viola e Ilaria Schettini. Il 19 agosto è la volta di “Raccogliamo, laviamo, tagliamo e… cuciniamo!”.

Un evento dedicato ai più piccoli che, armati di cestino, saranno accompagnati in un orto ricco di bontà per raccogliere tante ottime verdure. Ma dopo la ricca raccolta i prodotti della terra “Si dovranno lavare, tagliare e… cucinare” con Aline del Boule de Neige (dalle 15:30 alle 17:30, 5,00 euro, bambini dai 4 agli 8 anni)! Infine, per i più golosi il 25 agosto piazza Frutaz si riempirà di bancarelle gourmant con “Dolcissimo Torgnon”, un mercatino dedicato ai dolci valdostani a chilometri zero abbinati ai vini del territorio. Cosa visitare a fare a Torgnon: la chiesa dedicata a San Martino con il suo bellissimo pulpito in legno intagliato e il crocifisso ligneo; per i più sportivi è d'obbligo concedersi qualche ora alla scoperta dei numerosi itinerari escursionistici, o dei percorsi per mountain bike.

E fate attenzione ai vostri compagni di viaggio. Qui, infatti non è raro incontare incontrare camosci, stambecchi e marmotte. Infine, per tutti gli amanti dei pic-nic, in località Chantorné a 1765 metri si trova una bella pineta con al suo interno un'area dedicata e attrezzata per pic-nic. Infine per tutti coloro che desiderano godere dei panorami suggestivi che offre il posto, la prima tappa è sicuramente il vicino Colle di Saint-Pantaléon. Da qui si gode una vista incredibile sull‘intera Valtournenche con le Grandes Murailles, il Cervino, e il ghiacciaio del Breithorn e sulla Valle Centrale. E se poi vi venisse voglia di visitare qualche villaggio della zona, basta che, superiate il colle e l'ampia valle esposta al sole. Giungerete infatti ai villaggi alpini di Saint-Denis e Chambave.