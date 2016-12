In Liguria, sulle orme di Napoleone

Per voi la vacanza estiva vuol dire? Bene, per tutti gli amanti di questa splendida regione ci sono sei itinerari. Un modo un po' insolito, proposto da CartOrange, in collaborazione con la Provincia di Savona per rivivere le gesta di Napoleone nel territorio savonarese. Un viaggio "storico" e originale.

NEL SAVONARESE, SULLE ORME DI NAPOLEONE – I sei itinerari storici pensati per venire in contro alle esigenze di ogni tipo di visitatore e frutto del lavoro del tour operator specializzato in itinerari culturali CartOrange, fa parte del progetto Bonesprit che ha come obiettivo la valorizzazione del patrimonio napoleonico sia in Francia che in Italia. Appoggiato dalla Provincia di Savona per far riscoprire in un modo inedito e curioso un territorio ricco di storia, beni culturali e paesaggi straordinari come è quello del savonarese,

Il progetto di viaggio è stato preceduto da un attento lavoro condotto da un équipe di storici che ha raccolto e studiato la documentazione relativa ai diversi spostamenti di Napoleone sul territorio ligure. Lavoro che poi è stato vagliato da esperti di turismo che sulla base delle informazioni hanno segnato la traccia dei percorsi con tanto di strutture ricettive e beni artistici e paesaggistici da visitare. Infine, ogni itinerario è affidato all'esperienza e alla professionalità di uno storico che accompagna i visitatori in questo affascinante viaggio nel tempo.

Ma quali sono gli itinerari proposti? Partendo dalla considerazione storica che il territorio savonarese fu per Napoleone il luogo dove pose le basi per la futura Campagna d’Italia, il primo luogo proposto è Poggio Balestrino dove Napoleone incontrò l’Armata di’Italia. Qui, scoprirete tutte le strategie di guerra e la vita quotidiana dei soldati dell’Armée d’Italie.

Se invece volete conoscere tutti i segreti della Battaglia di Loano del 1795 che si svolse fra Albenga, Toirano, Zuccarello, Castelvecchio di Rocca Barbena, Bardineto e Loano il vostro itinerario è quello escursionistico di 2 giorni che si svolge nell’area del Poggio Grande. Vi aspettano panorami mozzafiato. Per tutti gli appassionati della Battaglia di Cosseria è invece d'obbligo visitare la Val Bormida. Qui scoprirete tutte le bellezze di Millesimo Cosseria, Altare, Carcare, Monte Negino, il Colle di Cadibona e Savona. Infine, tra i sentieri inerenti alle prime battaglie napoleoniche c'è anche la possibilità di vivere un itinerario escursionistico di due giorni che rievoca le battaglie di Montenotte e Dego. Le tappe sono: Carcare, Altare e il Parco dell’Adelasia.